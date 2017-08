Amazon développe une application de messagerie nommée Anytime

On ne compte plus le nombre d’applications de messagerie instantanée disponibles sur les stores et pourtant, cela ne fait pas peur au géant du commerce électronique Amazon. Alors que les applications les plus connues dépassent les milliards d’utilisateurs, il a décidé de se lancer sur ce marché concurrentiel. En effet, Amazon aurait démarré le développement d’une application de messagerie baptisée Anytime.

Amazon serait en train de demander à ses utilisateurs quelles sont les fonctionnalités dont ils souhaitent disposer sur une application de messagerie. Malgré cela, Amazon n’en serait pas uniquement à l’étape d’analyse puisqu’il existerait déjà un support de communication qui dévoile quelques-unes des fonctions de ce nouvel outil baptisé Anytime.

D’après le visuel, l’application d’Amazon proposerait des échanges via messages-texte et chats vidéos aussi bien auprès de contacts que de groupes. De plus, l’application Anytime serait proposé gratuitement (sur iOS et Android) et embarquerait un système de chiffrement des communications.

Tout comme d’autres applications du marché, elle offrirait de nombreuses propriétés dont des communications haute-qualité (voix et vidéo), des filtres pour les photos et les vidéos, un chat personnalisables, des jeux et un système de bots (réservations, achats,…).

Avec tout ceci, malgré la puissance d’Amazon, il va être difficile de se faire une place au milieu des applications dont les fonctionnalités décrites existent déjà. Anytime serait-il un condensé de ce qui existe de meilleur chez chacune des applications existantes (Snapchat, Facebook Messenger, WhatsApp) ? Elle pourrait peut-être apporter quelque chose en plus. En effet, Amazon ne se limiterait pas à une application mobile. Il pourrait exister une version desktop, pour pouvoir échanger depuis n’importe quel endroit et à tout moment.

Il y a un autre point qui sort du lot : Amazon Anytime serait capable de retrouver vos amis juste par leur nom. Cela semble encore assez flou et mystérieux. Est-ce uniquement une fonction de recherche dans la liste des contacts – dans ce cas rien de bien séduisant à mettre en avant – ou plutôt une fonction qui se rapprocherait de celle des réseaux sociaux ? Ce n’est pas assez détaillé pour tirer des conclusions et féliciter Amazon pour ses innovations.

Pour le moment, ce projet qui semble déjà à un stade avancé n’a pas été confirmé par le principal intéressé. Nous ne savons donc pas quand arrivera Anytime ni si l’application sera disponible partout sur le globe.

