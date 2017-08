Amazon lance son opération Prime Day le 11 juillet

Alors que les soldes d’été ont démarré depuis mercredi dernier, le géant de l’e-commerce réitère sa période de promotions dédiées à ses clients privilégiés pour la 3ème année consécutive. Le 11 juillet 2017, Amazon lance son Prime Day. Encore une fois, la marque devrait proposer des milliers de produits à prix réduit dans tous ses différents magasins.

Comme vous pouvez vous en douter, cette journée spéciale est réservée aux clients Amazon Prime. Je rappelle que vous pouvez le devenir en payant un abonnement de 49€ par an, souscription qui donne droit à des avantages déjà listés à plusieurs reprises dans de précédents articles (promotions, livraison en 1J ouvré, stockage gratuit et illimité de vos photos sur Amazon Drive,…).

Ce qui nous intéresse, c’est cette journée du 11 juillet mais pas uniquement. Tout d’abord, le Prime Day se déroulera du 10 juillet à 18h jusqu’au 11 juillet au soir, soit plus de 24h de promotions. Maintenant, Amazon nous a préparé, avant le 11/07/2017, quelques offres complémentaires également réservées aux membres de son programme Amazon Prime. Voici les grands thèmes :

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le Prime Day, Amazon a créé 4 petites vidéos de quelques secondes. Elles sont disponibles sur cette page.

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas s’engager en payant le coût de l’abonnement Amazon Prime, le Prime Day est également ouvert à ceux bénéficiant de l’essai gratuit. Pour résumer, vous avez la possibilité de faire de bonnes affaires pendant cette grosse journée dans le cas où vous êtes :

L’année dernière, l’Amazon Prime Day avait eu lieu le 12 juillet 2016 et plus de 500 000 produits avaient été proposés à prix réduit. Tout comme de nombreux clients, vous allez compter les jours jusqu’au 11 juillet.

Pet lovers! This July 11th, pick up deals your pets will love…or other deals that you will love. #PrimeDay https://t.co/XSO9rxQwVw pic.twitter.com/7QCrVs9LFL

