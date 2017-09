Apple et Google encore en tête du classement Best Global Brands

Depuis plus de quinze ans, l’agence Interbrand, leader mondial dans la valorisation des marques, s’intéresse à la croissance des grands groupes internationaux pour établir un classement des 100 marques les plus puissantes. Pour la 18ème édition, le Top100 2017 est dominé par Apple, suivi de Google et de Microsoft. Pour vous donner un ordre de grandeur, la valeur cumulée de cette liste atteint 1 871 730 millions $ avec une progression de plus de 4% par rapport à 2015.

Comme vous le pouvez le voir, le podium est occupé par trois marques que tout le monde connaît mais également trois marques présentes dans le domaine high-tech, un des secteurs les plus représentés dans ce classement. Les autres sont l’automobile, le secteur financier et FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) qu’on peut traduire par produits de grande consommation. A eux quatre, ils constituent plus de 50% des marques représentées dans ce classement.

Pour ceux qui n’avaient entendu parler de ce classement, sachez que Apple et Microsoft occupent les deux premières places de ce Top100 pour la 5ème année consécutive. Cela démontre bien leur puissance financière mais aussi leur influence dans le choix des consommateurs. Avant, la marque au top du classement était Coca-Cola.

Après le trio de tête dont la valeur de la marque à progressé de +3% (Apple) à +10% (Microsoft), on trouve d’autres noms bien connus de tous : Coca Cola, Amazon, Samsung, Toyota, Facebook, Mercedes-Benz et IBM. Ils forment la suite du Top10 de ce classement.

Apple et Google dominent ce classement mondial depuis plusieurs années mais ce ne sont pas celles qui ont le plus progressé tout comme la technologie n’est pas le secteur qui se démarque le plus. Les trois marques qui ont le plus progressé sont Facebook (+48%), Amazon (+29%) et Adidas (+19%) tandis que les secteurs les plus « en vogue » sont le retail et le sport. La technologie prend la 3ème place.

C’est bien tout ça mais les marques françaises, où sont-elles ? On a beau aimé la technologie et les marques de ce secteur, on peut tout de même faire son chauvin. La France est représentée par 8 marques, loin derrière les États-Unis (52 marques) mais juste derrière l’Allemagne (10 marques). Elles sont toutes connues mais vous allez voir qu’on trouve différents secteurs : Louis Vuitton, Hermes, Cartier, Dior et Moët et Chandon dans le luxe puis Axa (assurance), L’Oréal (produits cosmétiques) et Danone (Agroalimentaire).

