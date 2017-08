Apple : pas de lecteur d’empreintes sous l’écran de l’iPhone 8

Nous savons tous que les deux plus gros constructeurs au monde (Apple et Samsung) font tout pour conserver leur place de leader ou pour grappiller des parts de marché et prendre la place de l’autre. Dans cette bataille qui dure depuis de longues années, on connaît l’importance de bien réussir le lancement du dernier haut de gamme. Cette année, sur le terrain de l’innovation, Apple n’est pas sûr de pouvoir prendre le pas sur Samsung car selon l’analyste Ming-Chi Kuo (cabinet KGI), l’iPhone 8 ne proposerait pas de capteur d’empreintes sous l’écran.

Proposer un appareil offrant des innovations est un des facteurs de réussite et il faut avouer que cette année, cela aurait été bien utile aux deux marques : Samsung doit effacer la catastrophe Galaxy Note 7 et Apple fête les 10 ans de l’iPhone. Même si certaines rumeurs avaient circulé sur la présence d’une telle technologie au sein de l’iPhone 8, la marque à la pomme pourrait bien s’être heurté aux mêmes difficultés que Samsung. Depuis peu, nous savions déjà que Samsung avait renoncé à proposer cette technologie sur sa prochaine phablette, le Galaxy Note 8. Si les prévisions de cet analyste s’avèrent exactes, les deux terminaux se retrouveraient, sur ce sujet, sur le même pied d’égalité.

L’un après l’autre, ces deux constructeurs ont souhaité intégrer le lecteur d’empreintes sous l’écran mais ils semblent tous deux avoir abandonné cette solution. Pour son iPhone 8, à la place d’un bouton Home physique disposé en bas du terminal et d’un capteur sous l’écran (Touch ID), Apple pourrait proposer un bouton Home virtuel et positionner son capteur au dos de l’appareil, voire le supprimer complètement. Ce dernier pourrait même être remplacé par une reconnaissance faciale.

Même si tout ceci ne ressemble en rien à une innovation (par rapport à la concurrence), Apple dérogerait à ses habitudes probablement pour gagner de la place sur la face avant. Tout comme l’ont proposé de nombreuses marques, Apple cherche probablement à nous proposer un smartphone doté d’un écran borderless, voire un écran couvrant (presque) intégralement la façade avant. Maintenant, ce serait vraiment (vraiment) un gros changement de voir le capteur au dos ou même de voir le bouton Home complètement disparaître.

Pour les 10 ans de son produit phare, Apple va clairement vouloir frapper fort et marquer les esprits. Il reste à patienter jusqu’au mois de septembre pour découvrir la fiche technique de l’appareil et son prix de vente.

