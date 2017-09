Atari va lancer 2 nouvelles consoles surfant sur la vague nostalgique

Au début de l’été, Alexis nous parlait de l’AtariBox, une console de jeux Atari qui s’appuierait sur une technologie PC. Avec son lecteur carte SD, son port HDMI et ses 4 ports USB, cette console permettrait à tous les aficionados nostalgiques de jouer aux jeux rétros comme c’est la mode en ce moment, mais également aux contenus actuels. Pour le moment, nous n’avons guère plus d’informations sur cette console et on se demande comment Atari arrivera à faire ce qu’elle dit, mais bon.

Cela n’empêche pas Atari de continuer sur sa lancée et d’annoncer fièrement la semaine dernière, le lancement de deux autres consoles en partenariat avec PQube.

La première est une console portable au design rétro bois, avec écran 2,4 pouces, stick analogique, les boutons qui faut bien et une sortie A/V histoire de la brancher sur la TV (un adaptateur HDMI est aussi disponible). Cette dernière est donc bien évidemment une console facilement transportable fonctionnant avec des piles.

Au niveau des jeux, on fait dans la nostalgie avec des tires de la fameuse Atari 2600, 50 titres très exactement comme Asteroids, Breakout, Millipede, Missile Command, Pong ou encore Tempest.

L’autre console, très atypique est bien moins transportable, mais toujours aussi nostalgique, est en fait le fameux joystick d’Atari de l’époque dans lequel a été réuni la technologie nécessaire pour faire tourner les même jeux.

Là où Atari va certainement vous intéresser, c’est au niveau du prix de ces consoles. Ils sont en effet de 35 £ pour le modèle avec écran (portable), et de 25 £ pour celle au format joystick. Cela fait respectivement environ 38 € et 27 €.