Ataribox : il existera deux consoles et elles se dévoilent en images

Après quelques rumeurs, c’est la société Atari qui avait elle-même confirmé officiellement qu’elle avait lancé le développement d’une nouvelle console. Par contre, à part le nom « Ataribox » – qui n’est peut-être pas le nom définitif – nous n’avions pas grand-chose à nous mettre sous la dent à part un rapide teaser. La situation a évolué puisque la marque a décidé de communiquer sur le sujet en dévoilant même quelques visuels : L’Ataribox prend forme.

La principale information, hormis son nom, était que cette nouvelle console est basée sur une technologie PC. Désormais, le look de la machine nous en apprend un peu plus. Avec son design résolument rétro, la console Ataribox s’adresse aussi bien aux joueurs actuels qu’aux aficionados de la marque, les tous premiers joueurs. C’est ce qu’on peut imaginer en prenant connaissance des photos mais c’est également ce que dit Atari :

Notre objectif est de créer un nouveau produit qui reste fidèle à notre héritage tout en faisant appel aux anciens et nouveaux fans d’Atari.

Avec sa console, Atari ne fait pas que surfer sur la vague retrogaming, elle en devient un acteur. En effet, selon la communication, la machine acceptera aussi bien les jeux récents que les anciens, probablement des jeux sortis sur les premières consoles Atari. Ça vous dirait de rejouer à Pong ? Pourquoi ne pas montrer à vos enfants ou à vos amis plus jeunes les jeux auxquels vous jouiez quand vous étiez enfant. Mais non, vous n’êtes pas vieux !

Avec cette même communication, on apprend qu‘il existera deux déclinaisons de la console : l’une boisée (avec un logo blanc) pour rappeler l’héritage de l’Atari 2600 et l’autre plus moderne, noire et rouge (avec le logo rouge, toujours en façade). Nous savons juste que l’intérieur intégrera des « caractéristiques modernes ».

Nous savons également que L’Ataribox acceptera les cartes SD et qu’elle sera dotée d’un port Ethernet, d’un port HDMI et de 4 ports USB.

Ne soyez pas trop gourmand en informations car nous ne connaissons ni son prix de vente, ni sa date de disponibilité ni si elle sera commercialisée partout au même moment. Atari a clairement indiqué que les informations seront diffusées au fur et mesure… mais probablement au compte-goutte, de quoi susciter la curiosité mais également, selon Atari, pour écouter et prendre en compte les remarques de la « communauté Atari ».

Atari fini quand même par annoncer que l’équipe Ataribox Project Team a encore beaucoup de travail sur les mois à venir… Peut-on espérer une sortie pour les fêtes de fin d’année ? C’est évidemment encore trop tôt pour le dire mais ce serait une bonne période pour le lancement.