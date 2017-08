Beats by Dr. Dre annonce The Neighborhood Collection

Il y a un an, j’ai eu l’occasion de tester plusieurs produits de la gamme Active Collection conçu par la marque bien connue qui appartient désormais à Apple depuis trois ans. Hier, Beats by Dr. Dree a annoncé l’arrivée de sa nouvelle génération de produits au sein d’une collection nommée The Neighborhood Collection.

Au sein de cette toute nouvelle collection, on retrouve des appareils dont les précédents modèles ne sont plus à présenter, du casque aux écouteurs en passant par l’enceinte sans fil. Présentés sous de nouvelles couleurs, vous allez vite tomber sous le charme des Solo3 Wireless, Powerbeats3 Wireless et Beats Pill+.

Le Beats Solo3 Wireless, successeur du Beats Solo2 Wireless, correspond à la nouvelle génération du casque plusieurs fois primés. Même s’il est compatible iOS et Android, les utilisateurs iOS10 seront privilégiés avec une connexion Bluetooth simplifiée et la possibilité de switcher entre les différents appareils iCloud enregistrés. La batterie intégrée lui alloue une autonomie de 40h et surtout, elle peut, grâce à la technologie Fast Fuel, proposer 3h d’écoute après seulement 5min de charge.

Les écouteurs Powerbeats3 Wireless prennent la relève du Powerbeats2 Wireless pour continuer à répondre aux attentes des sportifs : une résistance à l’eau et à la transpiration, une écoute de qualité et une autonomie annoncée de 12h. Ils bénéficient également de la technologie de chargement rapide Fast Fuel (1h d’écoute pour 5min de charge).

Enfin, pour ceux qui ne la connaissent pas, Beats propose également une enceinte portable sans fil puissante disponible sous le nom de Beats Pill+. Elle dispose d’une autonomie de 12h, peut être rechargée en 3h et est capable d’alimenter vos autres appareils. Les leds présentes sur l’enceinte vous permettent à tout moment de connaître la charge restante. Elle peut être connectée à une seconde enceinte pour créer un son amplifié, disposer d’un son stéréo ou encore prendre les commandes de la musique comme un DJ.

Toute la collection est disponible sur le site Apple.com, dans les Apple Store et en exclusivité pendant les 30 premiers jours de disponibilité sur Fnac.com.

Les casques Solo3 Wireless et Powerbeats3 Wireless sont disponibles respectivement au tarif de 299,95€ et de 199,95€. Ils sont proposés en Rouge Brique, Vert Gazon, Gris Asphalte et Pause Bleue.

L’enceinte Beats Pill+ vendue 179,95€ est disponible en Vert Gazon et Asphalte Gris.