Chase Tag : un version très sportive et acrobatique du jeu de chat

Nous avons tous été petits à un moment donné et avons tous joué à chat. Ce jeu est extrêmement simple puisque celui désigné comme « chat » doit attraper ou toucher les autres joueurs. Il existe désormais une version beaucoup plus sportive et plus acrobatique de ce jeu. Créé en 2015 par un britannique (Christian Devaux) qui cherchait à complexifier les parties de chat avec son fils, le jeu se nomme désormais « Chase Tag » et comprend des obstacles.

Au mois de juillet, la seconde compétition de Chase Tag était organisée à Londres où 6 équipes de 4 joueurs se sont affrontées. Mix entre le jeu de chat « classique » et le parkour, les joueurs s’affrontent en un contre un pendant une durée de 20s. Le premier doit attraper l’autre qui essaye de fuire en se servant du terrain semé d’obstacles en tout genre. Les deux joueurs doivent donc essayer d’anticiper les mouvements de l’autre tout en étant le plus rapide possible.

A la fin de chaque session de 20s, on compte les points et c’est l’équipe qui a remporté le plus de points à l’issue des différents affrontements (ou chasses) qui gagne. L’adversaire qui remporte la partie reste sur le terrain et devient chassé à son tour.

Vous souhaitez voir ce que ça donne, visionnez ce qui suit. Cela vous donnera peut-être envie de (re)faire un peu de sport. Vous ne pourrez plus dire que jouer au chat est passé de mode ou que c’est un jeu réservé aux enfants.

Moi, j’ai trouvé ça tellement impressionnant que je me suis dit qu’il fallait en parler et partager cela avec vous. Cela m’a fait penser aussi bien aux Yamakazi qu’à la saga Assassins Creed avec les courses effrénées sur les toits des bâtiments.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Chase Tag, je vous invite à basculer sur le site officiel et à regarder la 1ère vidéo qui explique les règles.





