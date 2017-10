Crazybaby lance sa gamme d’écouteurs Bluetooth sans fil Air

Près d’un an après la fin de la campagne de financement participatif ayant permis de récupérer plus de 2,7 millions de dollars, Crazybaby lance la commercialisation de ses écouteurs stéréo sans fil AIR, les premiers au monde contenus dans un nanotube de carbone. Compatibles Bluetooth 4.2 et livrés avec un étui de recharge portable, ils semblent avoir été conçus pour devenir notre compagnon idéal.

Grâce aux embouts d’oreille de différentes tailles, ils se placent parfaitement au creux de l’oreille. Malgré leur petite taille, ils sont équipés à la fois d’une technologie permettant d’isoler efficacement et d’un double microphone numérique, tout ceci dans un petit appareil qui pèse uniquement 4g.

Vous pourrez donc utiliser les écouteurs pour apprécier votre musique, échanger avec vos amis mais également pour vos commandes vocales.

D’un point de vue design, les écouteurs AIR ont été parfaitement dessinés pour épouser la forme de nos oreilles. La marque s’est même risquée à comparer son produit avec celui des concurrents et les photos parlent d’elles-mêmes : les écouteurs sont parfaitement intégrés à l’oreille et rien ne semble dépasser.

AIR est prêt à vous accompagner toute la journée et par tout temps : toute la journée avec son autonomie de 3h en écoute (4h en communication) et en toute condition grâce à sa certification IP66 (résistance à la poussière et la projection d’eau). L’autonomie passera même à plus de 12h en écoute avec la capsule de chargement (16h en communication).

Les écouteurs AIR vous intéressent, ils sont disponibles en noir ou blanc à 149,00€ et sont fournis avec un étui. Vous les trouverez sur le site Bleu Jour mais aussi sur Fnac.com.