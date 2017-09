Des objets technologiques qui parlent de votre marque

Les objets technologiques nous facilitent énormément la vie au quotidien, et quand l’entreprise peut en faire un double usage,notamment pour communiquer à propos de sa marque,là c’est encore mieux. C’est justement là que Maxilia innove. En effet cette entreprise spécialisée dans le domaine de la publicité par les objets technologiques propose trois produits Tech pour mieux faire connaître votre marque, découvrons comment.

Offrez de l’énergie et des informations précieuses sur votre entreprise

Nous installons régulièrement des applications qui tournent en permanence sur nos Smartphones, et consomment de plus en plus d’énergie. Du coup, en fin de journée la batterie est déjà vide et faute d’un chargeur, le mobile s’éteint. Heureusement le Power Bank apporte la solution! En effet, ce joujou, fonctionne comme une batterie externe USB, et permet à pratiquement tous nos appareils électroniques mobiles du quotidien de ne plus être à cours de batterie.

Grâce aux power banks publicitaires il est désormais possible d’offrir de l’énergie et de vous faire connaître par la même occasion. Vous aurez l’embarras du choix, en fonction des clients que vous souhaitez atteindre. En effet, des power banks pas chers, rapides, puissants, polyvalents et même des power banks de luxe et solaires vous attendent. Tout ce que vous aurez à faire c’est de décider des informations à y mettre.

Faites-les penser à vous en transférant des données

Avec les clés USB, nous pouvons tous garder nos données précieuses avec nous et les utiliser au besoin. La bonne nouvelle c’est que vous pourrez vous servir de la clé USB pour vous faire connaître. Maxilia propose toutes sortes de clés USB : des modèles personnalisés, des modèles imprimés et même des modèles très originaux. Bref, en offrant des clés USB qui portent vos informations, vous ferez certainement plaisir à vos clients et on ne vous oubliera pas de sitôt.

Des stylets pour vous garder en main

Les stylets sont tellement utiles de nos jours particulièrement pour les personnes qui se servent de leurs terminaux mobiles pour travailler. Les stylets actifs, sont abondamment utilisés par les graphistes et les designers. Ils améliorent incontestablement l’expérience de l’usage d’une tablette par rapport à l’usage des doigts pour le dessin et l’écriture manuscrite. Ainsi, pour que votre marque reste marquée dans la mémoire de vos clients, Maxilia propose un très grand panel de stylos et de stylets et vous pourrez y mettre tous les messages que vous souhaitez faire passer.

Source : https://www.maxilia.fr/