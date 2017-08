Despacito de Luis Fonsi devient la vidéo la plus vue de l’histoire de Youtube

Le 14 juillet dernier, je vous indiquais que le Gangnam Style de Psy avait été détrôné sur Youtube par Wiz Khalifa avec son titre See You Again. Ce dernier avait atteint à l’époque pratiquement 2 900 000 vues.

Mais voilà, comme je vous le disais, un autre titre était en embuscade et je dois dire que je ne pensais pas que cela arriverait si rapidement. En effet, Despacito de Luis Fonsi vient tout simplement de monter sur la première marche du podium en dépassant Wiz Khalifa et devenant ainsi la vidéo la plus vue sur Youtube tout juste après être devenue la chanson la plus écoutée de l’industrie du streaming musical.

Comme si cela ne suffisait pas, Despacito est également la première vidéo à atteindre et dépasser le chiffre totalement hallucinant de 3 milliards de vues sur Youtube avec, à l’heure où j’écris ces quelques lignes, 3 056 753 694 de vues !

Mais Despacito n’en a pas terminé et si ce nombre de vues risque d’atteindre de nouveaux sommets dans les semaines et les mois à venir, le titre ouvre de nouveaux horizons.

Et oui, aussi hallucinant que cela puisse paraître, Porto Rico peut également lui dire un grand merci. En effet, il semblerait que le tourisme y ait même grimpé de 45-50%, oui uniquement grâce à la chanson de Luis Fonsi ! D’ailleurs, c’est sans doute pour cette raison que des circuits ont été créés pour visiter les lieux qui apparaissent dans le clip.