Dans le test du système devolo Home Control réalisé au mois de juin, je vous parlais du fait qu’il avait reçu un prix prouvant qu’il était hautement sécurisé. Avec une base compacte qui peut dialoguer avec de nombreux accessoires en toute sécurité, transformer sa maison en « smart home » est à la portée de tous. Alors que la marque nous dévoilait, lors de l’édition 2017 de l’IFA, l’arrivée de nouvelles fonctionnalités, voici qu’elle communique de nouveau sur les résultats du laboratoire indépendant AV-TEST. Devolo reçoit, pour la 3ème année consécutive, le label « Excellente Protection » pour son système Home Control.

Pouvoir automatiser un certain nombre d’actions et piloter le tout via un terminal mobile est l’objectif de tout système visant à faire de votre domicile une maison intelligente. Maintenant, disposer d’un écosystème puissant tout en restant simple à mettre en oeuvre, c’est encore mieux. En plus, si le mode de communication lui permet d’être ouvert (avec des applications tierces) mais toujours avec la garantie de bénéficier d’une excellente protection, alors banco !

Ce bilan plus que positif et rassurant pour ceux qui hésiteraient à franchir le pas provient de AV-TEST, le premier laboratoire en sécurité informatique. Pour évaluer le niveau de sécurité du devolo Home Control, ce labo a analysé les échanges de données entre la centrale et le portail web My devolo ainsi que l’application gratuite Home Control.

Sur le communiqué diffusé par la marque, la conclusion du Directeur technique d’AV-TEST, Maik Morgenstern, est très explicite :

« Pour la troisième fois consécutive, devolo Home Control s’est révélée après nos tests de certification complets être une unité centrale bien conçue pour les maisons intelligentes. Des efforts ont été consentis, depuis le début, pour mettre en œuvre des fonctionnalités de sécurité nécessaires et pratiques dans cette unité centrale. Ainsi, nous certifions la sécurité de devolo Home Control une fois de plus et nous lui attribuons le label AV-TEST : “produit certifié Maison Connectée ».

Devolo en profite pour expliquer comment fonctionne son système. Déjà, les échanges entre la base (centrale ou box) et les différentes composants (détecteur d’ouverture, détecteur de fumée, d’humidité,..) n’est possible et autorisé que parce qu’ils ont échangé des ID de sécurité unique.

Ensuite, les données qui transitent entre la centrale et le portail web Mydevolo sont cryptées. Vous pouvez le voir quand vous vous y connectez : il y a https (au lieu de http) et un petit cadenas qui matérialise ce niveau de sécurité.

Enfin, devolo précise bien que ses serveurs sont situés en Allemagne et donc qu’ils dépendent de la législation européenne en matière de sécurité et de confidentialité des données.

Toit ceci peut se résumer en une phrase : le produit devolo Home Control a obtenu pour la 3ème année consécutive le label « produit certifié Maison Connectée ».