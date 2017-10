devolo WiFi repeater ac : un bon produit pour étendre son réseau WiFi [Test]

En installant des produits CPL, l’objectif est de mettre en place un réseau performant sans pour autant câbler toutes les pièces de son domicile. Maintenant, il existe d’autres solutions surtout si vous utilisez des terminaux mobiles. Brancher un répéteur va vous permettre d’augmenter la portée du signal WiFi de votre box et ainsi couvrir l’intégralité ou une grande partie de votre domicile. Après avoir testé pendant 15 jours le devolo WiFi repeater ac, voici mon bilan livré sous forme de test.

Déballage

Sur le carton contenant le répéteur, on trouve un visuel et les points forts du produit : 1 x Gigabit LAN et High-speed Wi-Fi. Le packaging conserve la même « charte » graphique que pour les autres produits de la marque (visuel, couleurs et caractéristiques).

On apprend également que le boitier est muni d’un indicateur de performance et que le produit bénéfice d’une garantie de 3 ans.

Sur les côtés, les tranches apportent quelques précisions sur les éléments présents sur la face avant.

La tranche inférieure présente un visuel avec une légende et liste les OS compatibles tandis que la tranche opposée compare le devolo WiFi repeater avec le devolo WiFi repeater ac (produit testé). La principale différence, et pas des moindres, réside dans le débit max théorique et donc dans les utilisations possibles.

A l’intérieur, on tombe sur le répéteur blanc puis sur un guide d’installation accessible en 7 langues ainsi qu’un fascicule sur la garantie et les consignes de sécurité.

Caractéristiques

Le devolo WiFi repeater Wi-Fi ac a pour objectif d’augmenter la portée votre réseau

Wi-Fi et le débit jusqu’à un maximum de 1 200 Mbits/s, ceci grâce à sa transmission bi-bande (2.4 et 5 GHz simultanément).

Le répéteur devolo supporte les OS suivants : Windows 7, Max OS 10.6 et Linux 14.04 en sachant qu’il s’agit des versions minimum requises.

Pour ceux qui aiment les données purement techniques, voici les infos données par le constructeur :

Standards : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 a, b, g, n, ac (2.4 / 5 GHz concurrent) Auto MDI/X

: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 a, b, g, n, ac (2.4 / 5 GHz concurrent) Auto MDI/X Vitesse de transmission : Wi-Fi 867 (mbps, 2×2 MIMO/ 5 GHz), Wi-Fi 300 (mbps, 2×2 MIMO/ 2,4 GHz) Ethernet 10/100/1000 (mbps)

: Wi-Fi 867 (mbps, 2×2 MIMO/ 5 GHz), Wi-Fi 300 (mbps, 2×2 MIMO/ 2,4 GHz) Ethernet 10/100/1000 (mbps) Sécurité : WPA/WPA2 et WPS PBC

: WPA/WPA2 et WPS PBC Compatible avec les normes Wi-Fi ac/n/g/b/a

Le boitier mesure 59 x 91 x 38 mm pour un poids d’environ 130g.

Présentation

Le répéteur devolo est un boitier blanc adoptant la forme rectangulaire même si l’arrière est plus surprenant. En effet, la partie supérieure du répéteur est moins épaisse que la base. Cela adoucit un peu les formes de ce petit bloc blanc qui est finalement assez compact.

Sur l’avant du boîtier, devolo a eu la très bonne idée de disposer un outil pour évaluer la qualité du signal Wi-Fi. Cela se présente sous la forme d’une led qui s’apparente à l’icône Wi-Fi de votre smartphone ou ordinateur. La lecture est simple et rapide : plus il y a de barres, plus le signal est bon. Il se mesure via cette échelle qui comporte 5 barres.

Cela simplifie la mise en place du répéteur dans le sens où vous pouvez rapidement identifier les emplacements où le signal est bon.

Les deux autres éléments présents sur cette façade sont le logo devolo et le bouton WPS utile pour appairer ce répéteur devolo avec votre box internet. Ces deux éléments sont en relief par rapport à la surface du boîtier.

A part la tranche inférieure qui contient une prise Ethernet Gigabit, le répéteur ne contient aucune autre inscription, prise ou autre bouton. Le boitier permet donc d’amplifier votre réseau Wi-Fi mais offre aussi la possibilité de brancher un terminal directement en filaire, avec une connexion gigabit.

Vous allez donc pouvoir y brancher un ordinateur, une TV connectée, une imprimante, un serveur de streaming ou une console de jeux.

Au dos de l’appareil, dans la partie supérieure, on retrouve le nom du produit et quelques indications dont le numéro de série. Ce dernier peut également être récupéré en scannant le QR Code disponible sur la droite.

Il ne manque qu’une chose à ce répéteur : une prise de courant intégrée. En branchant cet appareil, vous comdamnez une prise de votre domicile. C’est pour la bonne cause mais c’est dommage.

Il faut donc trouver le bon équilibre entre améliorer la portée de votre réseau Wi-Fi existant sans pour autant condamner une prise qui sert régulièrement.

Installation et paramétrage

Après avoir branché le boîtier à une prise électrique, 2 solutions s’offrent à vous pour finaliser l’installation du répéteur.

La première, la plus rapide, passe par l’utilisation du bouton WPS présent en façade du boitier. Il faut cliquer dessus puis faire de même sur votre box (ou depuis la console d’administration de la box) dans les 2 min qui suivent. Évidemment, cela n’est possible que si votre box propose cette fonctionnalité.

La seconde solution consiste à passer par l’interface web proposée par devolo. Dans ce second et dernier cas, il suffit de vous connecter, depuis un terminal (smartphone, tablette ou ordinateur), à l’adresse http://devolo.wifi.

La première étape consiste à sélectionner le fonctionnement à adopter : Mode répéteur (répéteur Wi-Fi) ou Mode PA (Point d’accès). Je rappelle que dans le premier cas, vous prolongez ou étendez un réseau Wi-Fi existant (en conservant son nom) alors que dans l’autre, vous créez un point d’accès.

La configuration est très rapide. Il suffit de répondre à quelques questions et de saisir la clé de sécurité de votre réseau Wi-FI existant, rien de bien sorcier comme vous pouvez le voir.

Ma seule observation concerne la présentation de cet assistant. J’aurai apprécié une interface développée en responsive design (qui s’adapte au support utilisé). Depuis un ordinateur, tout est bien présenté mais depuis un smartphone, il faut jongler entre le zoom / dezoom et l’orientation portrait / paysage pour lire et saisir les informations. Ce n’est pas pratique et c’est dommage quand on sait ce que sait faire devolo pour les applications de ses kits CPL ou de son système domotique (Home Control).

Administration du répéteur

Une fois que vous avez configuré une première fois le boitier, vous pouvez revenir sur l’URL présentée un peu plus haut pour modifier certains éléments. L’interface se présente en 4 onglets :

Installation rapide : page pour modifier le mode de fonctionnement du boitier et pour prendre connaissance de la version du firmware.

: page pour modifier le mode de fonctionnement du boitier et pour prendre connaissance de la version du firmware. Réglages LED : page pour activer ou non l’affichage led présent en façade du boitier. Si vous décidez de désactiver les témoins lumineux, vous ne pourrez plus prendre connaissance de la qualité du signal.

: page pour activer ou non l’affichage led présent en façade du boitier. Si vous décidez de désactiver les témoins lumineux, vous ne pourrez plus prendre connaissance de la qualité du signal. Paramètres usine : écran permettant de restaurer les paramètres usine.

: écran permettant de restaurer les paramètres usine. Firmware update : écran permettant de mettre à jour le logiciel du boitier. Par contre, il n’y a aucune recherche automatique. Il faut vous rendre sur le site devolo, vérifier l’existence d’une mise à jour à télécharger puis sélectionner le fichier depuis cette page. En lançant cet update, devolo vous informe que le produit pourrait ne pas répondre durant environ 1 minute.

Dans les faits, après la mise à jour de la version 1.0.0 en version 1.0.3, j’ai dû débrancher puis rebrancher le boitier pour avoir de nouveau accès à l’interface d’administration.

Cette mise à jour a ajouté une nouvelle option accessible depuis la page Paramètres. L’utilisateur a désormais la main pour activer ou désactiver « Crossband Repeating« . Si cette option est activée et que la box supporte les deux bandes (2,4Ghz et 5Ghz), alors les transmissions sont accélérées. L’envoi et la réception d’informations peuvent se faire parallèlement.

Performances

Avant tout, je tiens à rappeler que ce type d’appareil ne va pas améliorer la qualité de votre signal. Il a pour vocation de l’étendre, dans le sens de pouvoir vous permettre de le capter depuis des pièces ou le signal était faible voire inexistant.

Pour assurer les meilleures performances possibles, ce répéteur intègre 4 antennes MIMO (2 pour le 2,4Ghz et 2 pour le 5GHz).

Ensuite, il faut avouer que la led présente en façade est très utile. Quelques secondes après avoir branché l’appareil, on est capable de voir si le répéteur est bien positionné (par rapport à votre box). Si vous déplacez le répéteur, il ne lui fait qu’environ 40s pour être opérationnel et vous afficher la qualité du signal WiFi.

Voici quelques screenshots réalisés depuis l’application WiFi Analyser avec le signal de la box avant et après branchement du devolo Wi-Fi repeater ac, positionné à l’étage du dessous et dans une pièce opposée à la box.

Ce répéteur fait très bien et son travail : on capte un bon signal dans des pièces où c’était compliqué et le débit est assez bon pour y brancher une console et jouer en ligne ou encore une box Android pour la TV ou le streaming.

Prix et disponibilité

Le répéteur devolo est disponible chez tous les partenaires de la marque. Il est vendu à un tarif conseillé de 69,90€ et bénéficie d’une garantie 3 ans.

Vous pouvez trouver le produit sur de nombreux sites marchands comme Darty, Amazon, Cdiscount, LDLC, Materiel.net ou encore la Fnac.

En ce moment, il est disponible à 63,89€ sur Amazon et 67,09€ sur RdC et à 79,96€ sur LDLC.

Conclusion

Compact, rapidement opérationnel, doté d’un indicateur de qualité du signal et d’un port Gigabit, ce répéteur est un très bon produit pour ceux qui ont besoin d’étendre leur réseau.