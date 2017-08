Disney va retirer du contenu de Netflix pour monter sa propre plateforme

Je n’ai pas besoin de vous rappeler ce que représente Disney tellement c’est énorme, que soit en chiffre d’affaires, en nombre de secteurs sur lesquels la marque présente ou tout simplement en nombre d’œuvres cinématographiques. Pourtant, ça n’empêche pas Disney de se remettre en question pour modifier sa stratégie. C’est ce qu’il va se passer dans un futur proche : Disney a décidé de ne pas reconduire son contrat avec Netflix et de créer sa propre plateforme de diffusion de contenus.

2019 sera la dernière année où le contenu Disney existant sera disponible sur Netflix. En fait, toute une partie des films et dessins animés de la marque sera proposée depuis un service de VOD appartenant à Disney et non à une marque devenue de plus en plus concurrente année après année. Disney devrait mettre le paquet sur le streaming.

Pour Bob Iger, le PDG de Walt Disney Company, la marque va prendre « un tournant stratégique extrêmement important » et le mode de mise à disposition du contenu – le streaming – devient une « priorité énorme ».

Il s’agit d’une réorientation de sa politique mais on voit, quand on suit l’actualité, que Disney n’est pas la seule marque à vouloir prendre ce tournant. La semaine dernière, je parlais d’Apple qui indiquait vouloir investir 1 milliard dans la production de séries. Avant eux, c’est Amazon qui a également décidé de lancer sa propre plateforme, Amazon Prime Vidéo.

Il reste évidemment à voir combien Disney va miser mais une fois de plus, il s’agit d’une société qui a les moyens d’effectuer ce changement de stratégie. Par contre, contrairement à Apple qui va miser de l’argent pour créer des séries originales, Disney possède assez de contenu (en nombre et en variété d’ailleurs) pour développer sa propre plateforme de VOD.

D’après les informations relayées par Les Echos, cette décision ne concerne uniquement que les franchises Disney et Pixar. Eh oui, Disney, ce n’est pas uniquement les grands classiques que vous avez pu découvrir en étant plus jeunes. Parmi les nombreuses marques passées sous l’égide de Disney, on trouve Marvel Studios, Lucasfilm mais aussi Touchstone et Hollywood Pictures et je ne parle que des productions cinématographiques. Nous ne savons donc pas encore quel sera le contenu réel du contrat Netflix / Disney pour l’après 2019.

Il s’agit encore d’un sujet à suivre dans le temps. Quand cette plateforme Disney sera-t-elle disponible ? Quels seront les titres proposés ? A quel tarif ? Je ne manquerai de vous tenir au courant dès que nous en saurons un peu plus.

Source