Il y a pratiquement 3 ans maintenant, je m’étais lancé dans la publication d’éditos, que j’avais finalement rapidement laissé tomber faute de temps. Et oui, entre le travail, la publication d’articles ici-même, la vie de famille, les jeux-vidéo, les séries, et j’en oublie certainement, il n’est pas toujours facile de trouver du temps.

Mais voilà, j’espère que cette fois-ci sera la bonne et que régulièrement, je parlerai davantage de la vie du blog car finalement, il y a tout un tas de choses que je fais ici mais qui vous passe certainement inaperçu. Pourtant croyez-moi, lorsque je vous dis que les à côtés prennent beaucoup de temps, ce n’est rien de le dire et je ne pense pas qu’Alexis viendra me contredire (nous passons beaucoup de temps à discuter tous les deux sur divers sujets concernant le site).

Du spam, toujours du spam

Vous voulez un exemple ? Très bien, alors je n’ai pas besoin de remonter très loin dans le temps puisque tout juste jeudi dernier, nous nous battions avec un spam qui avait choisi d’élire domicile sur UnSimpleClic. D’ailleurs, peut-être l’aviez-vous remarqué si vous êtes passés par ici en fin de semaine (vous pouvez revenir maintenant). Il suffisait de se rendre sur le site pour qu’au bout d’un moment, un beau spam fasse son apparition, toujours le même. Bien évidemment, son apparition était irrégulière car parfois il fallait attendre 5 bonnes minutes. Pour couronner le tout, ce dernier n’apparaissait que sur mobile, pas sur desktop, me laissant croire qu’il était grand temps de changer de mobile.

Bref, j’ai donc remonté mes manches et j’ai testé beaucoup de choses, avec Alexis qui m’indiquait si cette satanée pub apparaissait toujours chez lui. Nous ne vivons pas ensemble donc vous imaginez que cela n’a pas était toujours simple de converser, chacun de nous ayant notre propre emploi du temps et travail. En plus de cela, je ne suis pas moi-même développeur, et lui non plus d’ailleurs, donc autant vous dire que nous y allons sur la pointe de pieds généralement.

J’ai donc commencé par désactiver un à un chaque plugin, ensuite j’ai viré la publicité, pour au final me rendre compte que le spam était toujours présent. Je recommence en désactivant cette fois-ci l’ensemble des plugin, mais non, rien n’y faisait. Au final, grâce à Chrome (merci Chrome), on découvre qu’un tag de la publicité sur mobile campait là encore. Ce n’est donc qu’en supprimant totalement les tags (je les avais désactivé seulement), que j’ai réussi à me débarrasser de ce spam.

Plus de publicité pour l’instant

Bien évidemment, la publicité étant l’unique cause de cette perte de temps, je me suis empressé de prévenir Média-Clic, oui ce sont avec eux que j’avais décidé de « travailler » . Bien entendu, étant quelque peu calmé par tout ça, j’ai supprimé la publicité pour ne pas vous pourrir votre navigation.

Ce qui est tout de même très affligeant, c’est qu’une régie comme Média-Clic, qui démarche sans arrêt de très nombreux blogueurs pour faire miroiter monts et merveilles, soit incapable de filtrer convenablement les publicités qu’elle propose. Bon, je ne sais pas trop comment cela fonctionne, et je m’en fiche un peu à vrai dire, mais il est parfaitement anormal que Média-Clic diffuse des campagnes dégueulasses depuis des networks de seconde zone qui te foutent un tel bordel.

Oui très clairement, je suis énervé contre eux et moi qui pensait que mon passage en https était l’unique cause de la baisse de mon trafic, je me rends compte que depuis que j’ai viré la publicité, tout va mieux ! Et non, je ne peux plus aller sur Adsense car j’ai été viré au bout de 15 jours pour clics suspicieux, passons.

L’https, mais ça sert à rien quoi

En plus de ça, toutes les publicités ne sont pas en https chez Média Clic mais à leur décharge, il semblerait que seul Adsense y soit totalement passé. Cela posait là aussi de nombreux problèmes de contenus dupliqués, ce qui fait que l’accès normalement totalement sécurisé au site, ne l’était pas.

Oui, parce que j’ai décidé de passer tout mon site en https, et là aussi, cela n’a pas été de tout repos et j’en paye encore les pois cassés. En réalité, j’avais cru comprendre que la pénalisation des sites non sécurisés devait arriver plus rapidement mais au final, je me retrouve avec un site dont les visites ont fortement ralenties.

Bon, je vais m’arrêter là meme si jai encore beaucoup de choses à vous dire. Cela me donnera loccasion de faire un second édito plus rapidement que la dernière fois.

En tout cas, vous voyez, pas le temps de s’ennuyer avec UnSimpleClic.