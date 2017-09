Édito #4… spécial 8ème anniversaire

J’espère que vous allés bien. Aujourd’hui, j’écris un édito un peu spécial puisque nous étions hier le 14 septembre 2017, et pour ceux qui connaissent bien UnSimpleClic, c’est à dire moi, vous savez donc que cela fait 8 ans hier que j’ai décidé de me lancer dans l’aventure UnSimpleClic ! Je n’ai bien évidemment pas imaginé une seule seconde que 8 ans après, je serai là, en train d’écrire sur le sujet.

8 ans, 8 longues années… en écrivant ces quelques mots, je me rends compte que 8 ans, c’est court et très long en même temps. Et oui, mine de rien, 8 ans c’est 2 920 jours (en mettant de côté les années bissextiles), plus de 70 000 heures… 8 ans que je vis avec.

Oui, c’est bien les mots, vivre avec. Alors non, je le répète, ce site n’est pas mon activité principale puisque je travaille comme beaucoup, non, c’est bien le soir, le weekend, dès que j’ai un moment de libre, que je vis avec ce site. J’ai même envie de dire que je l’ai toujours en moi, qu’il fait partie de moi, que c’est un prolongement de mes pensées, de mes envies. Donner son temps à un site, ce n’est pas seulement y passer du temps à écrire, c’est aussi y penser tout le temps, consciemment ou inconsciemment, il est là et on vit avec.

Alors oui, il y a des hauts et bas, des moments où on écrit un article en une poignée de minutes et des fois, où on n’écrit rien du tout par manque d’envie, de temps. Mais après 8 années passées derrière mon clavier physiquement ou par mes pensées, ma motivation est toujours là, mon désir de partager est toujours présent et je crois bien qu’il va falloir vous faire à l’idée que cela va durer.

Et oui, pas plus tard que mercredi soir, je me suis rendu à une soirée Samsung pour y découvrir ses dernières nouveautés. Vous allez vous dire que je ne suis pas net mais devant le Galaxy Note 8, la dernière montre connectée ou les derniers écrans, j’ai passé plus de temps à discuter qu’autre chose. Cela faisait longtemps que je ne m’étais pas rendu à une telle soirée et finalement, même le Galaxy Note 8 ne m’intéressait pas.

En fait, j’étais dans mon élément, avec des personnes que je n’avais pas revues depuis longtemps, des amis qui ont la même passion que moi, et on avait envie de parler. Moi qui n’était pas plus motivé que ça pour y aller, je me suis retrouvé à faire la fermeture… UnSimpleClic c’est ça aussi, il m’a permis de rencontrer beaucoup de monde, d’échanger sur ma passion et de m’amuser, et cela fait 8 ans que ça dure.

Je vous donne donc rendez-vous au moins l’année prochaine, le 14 septembre 2009 pour le 9ème anniversaire d’UnSimpleClic, et avec l’idée que cette formidable aventure durera encore longtemps. En attendant, je souhaite aussi un bon anniversaire à UnSimpleClic.

Je tenais tout particulièrement à remercier Alexis qui donne lui aussi beaucoup de son temps à UnSimpleClic, de son énergie, et autant voire plus que moi bien souvent. Sans lui, il y a des fois où il n’y aurait rien à lire de nouveau sur le site pendant des semaines, sans lui, les tests serait bien moins intéressants et incomplets. Bref, merci Alexis d’être ici avec moi !