Edito #5 – Quand @SFR, @Val_de_marne et un peu @Orange te prennent pour un con

Bonjour à tous!

J’espère que vous allez bien et que la fatigue ne commence pas à se pointer, oui généralement on commence à trouver les reveils matinaux difficiles début octobre.

Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, je vais vous parler aujourd’hui d’une bonne nouvelle pour moi, deux en fait…ah non, une finalement.

La cigarette aux oubliettes

La 1ère, c’est que cela fait tout juste 3 mois que j’ai arrêté de fumer ! Quelle victoire car ce n’était pas gagné d’avance. Et oui, j’ai décidé de griller ma dernière cigarette après avoir bien rempli les caisses de l’Etat pendant plus de 20 ans !

Ah, comment j’ai fait ? Bah le plus simplement du monde, je me suis arrêté net du jour au lendemain bien évidemment… Je déconne bien entendu ! Non, en réalité j’ai pris du Champix (ne pas confondre avec le Ziban) ce qui m’a permis d’arrêter en douceur et sans trop de mal puisque les 15 premiers jours, on peut continuer à fumer. Je vous assure que le 15ème jour vous êtes à 1 cigarette par jour et en plus vous ne la finissez pas tellement elle est dégueulasse !

Bref, une bonne chose de faite et j’ai décidé d’en parler ici juste pour témoigner que c’est parfaitement possible !

La fibre optique… puis non finalement

La 2nde, histoire de bien m’occuper au lieu de perdre mon temps à aller fumer sur la terrasse à me les geler, c’est que normalement, j’aurais dû bénéficier de la fibre optique demain, puis pas n’importe laquelle puisque c’est de la fibre en FFTH pour Fiber to the Home, Fibre optique jusqu’au domicile en bon français. Mais j’avais oublié que nous étions en France.

Malheureusement pour moi, Orange a tout simplement annulé le rendez-vous qu’ils m’avaient fixé 3 semaines auparavant, jeudi midi pour samedi. D’après les informations qui m’ont été données, l’opérateur qui a effectué l’installation de la fibre (SFR) n’aurait pas donné son accord pour qu’Orange intervienne sur mon réseau. Pour tout vous dire, je pense qu’Orange se met le doigt dans l’œil et qu’il va falloir que SFR s’enlèvent les doigts du cul et je pèse mes mots.

Je m’explique, Orange m’annonce que je suis éligible à la fibre alors que SFR dit l’inverse! Comment voulez-vous qu’Orange puisse intervenir sur une ligne inexistante? Bref, je suis dégoutté et pas près d’avoir la fibre.

L’incompétence du département et l’inefficacité de SFR

Mais finalement, l’opérateur qui emmerde le monde comme d’hab ces derniers temps, c’est bel et bien SFR!

Je vais vous dire une chose tout de même car il faut remettre les choses dans leur contexte et cela me permettra d’arrêter de pester contre Orange alors que SFR est largement en tort et le département du Val-de-Marne dans le même temps.

Voilà 8 mois, le 27 février 2017, que SFR est venue tirer la fibre optique jusqu’à chez moi et depuis rien! On m’a parlé d’un délai obligatoire d’un mois, trois mois, six mois, on m’a tout dit, on m’a même fait le coup de la panne, je vous promets.

Le gros problème c’est que le Val-de-Marne s’est associé avec SFR pour fibrer le département et quand tu as un incapable (SFR) qui s’associe à un mastodonte administratif (le Département), bah le résultat c’est une merde sans nom !

Mais put.. Matthieu, arrête de gueuler !