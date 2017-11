Envoyez et recevez de l’argent via Facebook Messenger !

Comme vous le savez, depuis sa création, Facebook ne cesse de faire évoluer Messenger en intégrant des jeux ou de nouvelles fonctionnalités. A l’approche de Noël, pour des anniversaires mais également pour des actions du quotidien, une des toutes dernières fonctions de sa messagerie instantanée devrait vous rendre la vie plus facile. Vous allez pouvoir envoyer ou recevoir de l’argent via Messenger et tout ceci en quelques clics.

De la même façon que vous pouvez débuter une partie de basket ou d’échecs avec vos amis, leur envoyer de l’argent va devenir tout aussi simple. Vous n’aurez plus à quitter une conversation et démarrer une nouvelle application pour effectuer une telle opération. Tout se gère intégralement dans Messenger.

Vous voulez faire un cadeau ou rembourser une dette, vous n’aurez besoin de lire la procédure suivante qu’une seule fois :

Démarrer une conversation avec un de vos amis

Cliquez sur le bouton « + » puis sur l’icône Envoyer de l’argent (icone vert en forme de billet)

Créez votre compte (uniquement pour la première utilisation) puis indiquez le montant à envoyer

Appuyez sur « Payer » puis saisissez les informations relatives à votre carte de crédit (lors de la première utilisation)

Une petite animation (pluie de billets) confirme l’envoi de l’argent à votre ami Messenger. Si cela ne vous semble pas assez claire – même si je ne suis pas sûr qu’on puisse faire encore plus simple – voici la vidéo officielle sur le sujet.

Avant que vous vous posiez la question, je vous confirme que les données relatives à votre carte de paiement sont cryptées avec le même niveau de sécurité que les virements du secteur bancaire.

Maintenant, même si cette nouvelle fonctionnalité est bien accessible depuis ce matin, elle ne semble pas encore opérationnelle pour tout le monde. Dès que je clique sur le bouton, j’obtiens un message « Erreur de paiement » avec une mention indiquant que cette fonction n’est pas encore disponible pour mon compte. Il me reste plus qu’à retenter un peu plus tard…