Eureka! L’application Gmail permet enfin d’interagir avec ses contacts

Il en aura fallu du temps mais ça y est, l’application Gmail a été mise à jour et il est maintenant bien plus facile d’interagir avec ses contacts au sein d’un mail. Et non, avant ça cela n’était pas possible.

On se demande parfois ce qui se passe par la tête des penseurs de nos chères applications et notamment celles que nous utilisons au quotidien. Je vais vous parler aujourd’hui de Gmail que nous sommes très nombreux à avoir choisi comme solution de messagerie, et de son interaction avec vos contacts.

Je pense que vous aviez fini par prendre le pli mais ne vous êtes vous jamais dit que cela était tout de même plutôt étrange qu’une solution comme Gmail ne nous permette pas d’interagir avec nos contacts au sein d’un mail. En effet, jusqu’ici, lorsque vous receviez un message dans lequel figurait un numéro de téléphone, une adresse postale ou une adresse mail, vous preniez le temps d’effectuer un copier-coller de l’info pour la copier dans l’application qui va bien.

Et bien vous savez quoi, ces quelques secondes contraignantes de perdues sont maintenant gagnées puisque Google vient de mettre à jour son application. Noooon restez là ! C’est une mise à jour côté serveur en fait, et non pas de votre application donc inutile de pester parce qu’aucune mise à jour d’application ne vous a été proposée.

Je reprends donc. Vous l’aurez donc compris, maintenant, lorsque que vous allez recevoir un message dans lequel figure un numéro de téléphone, une adresse postale ou un adresse mail, en appuyant dessus, cela aura pour effet d’ouvrir l’application correspondante.

Plus concrètement, en appuyant sur un numéro de téléphone, un menu apparaîtra vous permettant d’appeler directement celui-ci. Pour les adresses, cela aura pour effet d’ouvrir Google Maps ou Gmail selon qu’elle soit postale ou électronique.

Bah oui, c’est normal vous allez me dire. Et bien non, sur Gmail ce n’était jusque là pas possible alors qu’effectivement, tous les possesseurs d’iPhone (au hasard) utilisant leur application de messagerie maison, utilisent cette fonctionnalité depuis… le début !

Oui, je me demande franchement pourquoi Google n’a pas réagit plus tôt mais bon, c’est chose faite dorénavant. Bon, cette fois vous pouvez y aller. Comment ça « où ça ? » ! Bah vous empressés d’aller essayer d’ouvrir votre application Gmail pour voir que je ne vous ai pas raconté que des bêtises !