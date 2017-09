Facebook teste l’ajout d’un bouton Snooze pour ne plus suivre temporairement vos amis

Si le groupe Facebook ne veut pas que son milliard d’utilisateurs mensuel s’essouffle et arrête d’utiliser son réseau social (ou parte chez la concurrence), il doit innover en permanence. Cela peut passer par une refonte du design mais ce sont surtout de nouvelles fonctions dont sont friands les utilisateurs. Après une fonction GIF testée chez quelques utilisateurs mais toujours pas arrivée en France, Facebook propose à l’essai une nouveauté : une fonction « Snooze » permet de mettre en sommeil ses amis ou plus gentiment, de ne plus les suivre temporairement.

Pas besoin de chercher partout sur votre interface, cette nouvelle fonctionnalité est réservée à quelques privilégiés outre-Atlantique. Il est probable qu’elle ne soit standardisée que si Facebook et ces bêta testeurs la trouvent pertinente.

Ce bouton Snooze / Unfollow », qui peut se traduire par « sieste / roupillon » et « Ne pas suivre », est accessible sur les pages de vos amis mais également sur les pages suivies et celles des groupes. Il permet de ne plus les voir dans votre fil d’actualité. L’effet est temporaire puisque vous devez sélectionner une période de 24h, 7 ou 20 jours.

En d’autres termes, si vous trouvez qu’un groupe ou un ami est un peu trop présent, vous pouvez le faire disparaître temporairement de votre fil d’actualité. C’est tout de même moins radical que de supprimer votre ami de votre liste ou de ne plus suivre une page ou groupe. Selon Facebook, cette nouvelle fonction est un moyen pour permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leur fil d’actualité pour s’intéresser uniquement aux news qu’ils jugent les plus pertinentes. Voici la citation du porte-parole Facebook relayée par TechCrunch :

We’re testing new ways to give people control over their News Feeds so they can stay connected with the stories they find most relevant

Si cette fonction finit par faire partie intégrante de Facebook, elle devrait apparaître au niveau de chaque publication, dans le coin supérieur droit. Actuellement, ce menu sert par exemple à masquer une publication ou ne plus suivre un de vos amis.

Je trouve l’idée intéressante et je suis sûr que vous avez déjà une idée des prochaines « victimes » de votre bouton Snooze. Il va falloir prendre votre mal en patience car ce bouton n’est pas encore dispo sur le vieux continent.

Source