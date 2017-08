Facebook va permettre la création de GIFs depuis son application mobile

Comme vous avez pu vous en rendre compte, les GIFs occupent une place de plus importante sur les réseaux sociaux. Facebook étant l’un des plus grands acteurs du marché, Mark Zuckerberg ne pouvait faire autrement que de continuer à travailler ce sujet, surtout en 2017 où on célèbre le 30ème anniversaire du GIF (ou Graphics Interchange Format). Alors que l’insertion de ce type d’image dans les commentaires est déjà possible, Facebook va aller encore plus loin : la création de GIFs sera proposée depuis la fonction Photo de l’application mobile Facebook. Vous n’aurez plus besoin d’une application tierce.

Je parle au futur mais cette fonctionnalité semble déjà être disponible pour quelques privilégiés. Grâce à quelques tweets, on peut découvrir deux nouvelles mentions dans la partie haute de l’écran photo de Facebook mobile.

#Facebook camera gets its own animated #GIF image creator in the #ios version.

Users will be able to create short GIFs that can be shared pic.twitter.com/hVZPATYunM — Consagous (@consagous) July 17, 2017

Sur cet écran, on visualise d’un côté le mode « NORMAL » avec les options que nous connaissons déjà (filtres, effets,…) et de l’autre le mode « GIF » correspondant à cette nouvelle fonction. Je pense qu’un mouvement de gauche à droite sur l’écran (ou inversement) devrait permettre de switcher de l’un à l’autre.

Très prochainement, il se pourrait bien que notre fil d’actualité soit envahi de GIFs en tout genre. Par contre, d’après ce qu’on peut lire, seule la version iOS serait concernée pour le moment mais la version Android devrait suivre.

Pour le moment, Facebook n’a pas encore communiqué sur le sujet et cette nouvelle fonction n’est pas encore disponible sur les versions Android et iOS se Facebook dont je dispose. Il ne reste qu’une chose à faire : surveiller les prochaines mises à jour.