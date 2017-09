Fairphone 2 : en vente exclusivement chez Orange jusqu’à fin 2017

Au mois de mai dernier, je vous parlais du Fairphone, un smartphone spécifique par son côté modulaire et par son côté conception car issu du commerce équitable. Hier, Orange a annoncé avoir passé un contrat d’exclusivité avec la marque pour ce smartphone. Lors de la publication de mon précédent article, l’accord n’était pas encore entériné mais c’est chose faite : Jusqu’au 31/12/2017, le Fairphone 2 sera vendu exclusivement par Orange.

Même si l’opérateur historique bénéficie souvent d’exclusivités, ce partenariat est un peu particulier. Tout d’abord, il souligne l’investissement d’Orange sur le sujet « eco-responsable » et son souhait de proposer « une électronique plus éthique ». Ensuite, Orange profite du fait que la France est aujourd’hui le second marché de ventes directes en ligne du Fairphone. En effet, selon le ccommuniqué diffusé par Orange, plus de 135 000 personnes ont déjà craqué pour le Fairphone.

C’est bien tout ceci mais que propose le Fairphone 2 ? Il est propulsé par un processeur Snapdragon 801 (4 coeurs cadencés à 2,26Ghz) accompagné de 2Go de mémoire vive et de 32Go d’espace de stockage, extensible avec une carte mémoire. La puce graphique est une Adreno 330.

Il dispose d’un écran IPS Full HD de 5″ protégé par un revêtement Gorilla Glass 3 et de deux capteurs photo : 12Mpx à l’arrière et 5Mpx à l’avant.

Pour la connectivité, on peut compter sur le Bluetooth 4.0, le Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), l’USB 2.0, le GPS et la compatibilité 4G LTE (catégorie 4). Il dispose également de la fonction Dual Sim.

Il est alimenté par une batterie de 2420mAh qui lui allouerait une autonomie de 29h en communication et de 333h en veille.

En attendant une éventuelle mise à jour, il faudra se contenter Android 6.0 Marshmallow.

Évidemment, le gros point fort du Fairphone 2 est sa modularité. Ce mode de conception facilite grandement le remplacement, par l’utilisateur, de différents composants dont l’écran et de la batterie.

Cet appareil vous intéresse ? Deux solutions s’offrent à vous : 79,90€ à l’achat avec la souscription d’un forfait Open Jet 80Go à 54,99€ / mois (avec engagement de 2 ans) ou 525€ sans abonnement. Je serai vous, je partirai sur la seconde formule : elle coûte plus cher à l’achat mais au final, vous paierez moins cher. La première solution, après 2 ans, vous aura coûté près de 1 400€.

Vous ne savez pas où le trouver ? Vous pouvez vous rendre chez une des 85 boutiques Orange concernées ou vous connecter sur Orange.fr ou Sosh.fr.