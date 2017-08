Fnatic : des équipes d’e-sport, des périphériques gaming et tout un univers

Il y a une dizaine de jours, je vous parlais de Fnatic à travers le test du casque modulable Duel THA-2 mais ce n’est pas juste une marque apposée sur des périphériques de jeu. Créée en 2004, cette organisation professionnelle d’e-sport est mondialement connue pour ses résultats dans les compétitions sur League of Legends et Counter-Strike. Elle s’est servie de toute cette expérience pour créer, en 2015, Fnatic Gear, une ligne de périphériques dédiés au jeu. En 2016, la marque a pris une nouvelle envergure en diversifiant son offre, ce qui la rend assez unique dans ce domaine.

Des équipes de joueurs récompensées

Fnatic, c’est avant tout LA référence en termes d’équipes de joueurs professionnels d’e-sport spécialisées sur différents titres comme League of Legends, Dota 2, Battlefield 4 ou Counter-Strike.

A titre d’information, les joueurs Fnatic participent à plus de 75 événements internationaux par an pour des compétitions sur plus de 20 jeux différents. Vous voulez en savoir plus sur les joueurs, vous trouverez, sur le site Fnatic.com, des fiches sur plusieurs d’entre-eux (équipes Counter-Strike, League of Legends et Unreal Tournament) avec leur nom, surnom, photo, et surtout principales récompenses.

Pour illustrer tout ceci, voici quelques chiffres impressionnants. Fnatic, c’est :

45 joueurs et 75 membres du staff,

13 ans dans le top du classement,

6 fois N°1 sur Counter Strike,

5 fois champion LCS EU (LOL Championship Series Europe),

3 fois dans le TOP3 sur LOL.

Des périphériques conçus par des joueurs pour des joueurs

Arrivé à un certain niveau de jeu, en plus d’un entraînement régulier, il faut trouver des moyens d’optimiser sa technique tout en conservant un confort de jeu. Cela passe par l’acquisition de périphériques dédiés au gaming. Dans ce cas, quoi de mieux que de s’appuyer sur des produits pensés par des personnes d’expérience dans le domaine.

C’est le cas de Fnatic qui conçoit, commercialise et distribue ses propres périphériques sous la marque Fnatic Gear (créée en 2015). On trouve tous les périphériques souhaités par un joueur : clavier, souris, tapis de souris et casque.

Tout un univers accessible à tous

Là où Fnatic se différencie des autres marques, c’est l’univers créé autour de ce nom. C’est un univers dédié aux joueurs mais pas seulement. Vu le domaine d’activité, il était normal que la marque s’adresse d’abord aux joueurs mais depuis, cela a évolué.

Un univers pour s’identifier aux joueurs

Comme indiqué au-dessus, en premier lieu, ce sont des périphériques pour joueurs qui ont été créés. Ensuite, d’autres produits ont été commercialisés pour permettre à chacun de s’identifier à la marque ou à son équipe préférée.

À titre d’exemple, vous pouvez acquérir la tenue complète du joueur Fnatic avec le maillot et la veste. Vous y trouverez bien évidemment le nom et le logo de la marque mais aussi les sponsors comme MSI. Maintenant, si vous êtes fan, la marque a tout prévu : le kit enfant, la combinaison gaming, la casquette, l’écharpe, les bracelets,…

Le Bunkr est un autre exemple de la particularité de la marque. Il s’agit d’un concept store ouvert le 24 novembre 2016 à Londres, ville où se situe également le siège de Fnatic. C’est d’un côté un magasin avec des produits à vendre mais c’est également et surtout un lieu de rencontre pour les clients, les fans et les joueurs. Ils peuvent entre autres y regarder des matchs en live mais également échanger avec des joueurs professionnels.

Je trouve l’idée très bonne et innovante. Je ne dois pas être le seul à le penser car depuis son ouverture, le bunkr attire du monde. Avec un à deux événements par mois (lancement de produits, mode avec la gamme de vêtements Fnatic, opération caritative,…), le Bunkr attire, depuis son ouverture, 2500 visiteurs par mois…et il n’y a pas de raison que ça s’arrête.

A titre d’exemple, dans ce concept store, les mugs, les bonnets, les casquettes et les thermos font partie des objets les plus vendus. Comme vous pouvez le lire, il ne s’agit pas de produits gaming mais de produits de tous les jours.

Une gamme de produits lifestyle

En début d’année, la marque a diversifié son offre avec ses produits lifestyle, des produits de tous les jours. Le casque Duel THA-2 pourrait aussi bien entrer dans la première catégorie (périphérique pour joueur) que dans la troisième (avec son mode usage quotidien).

Maintenant, je ne parle pas encore une fois du maillot de joueur Fnatic mais plutôt de t-shirts ou de sweats dont ceux de la collection Blackline qui sont de bons exemples.

L’avantage est que Fnatic commercialise ses produits à travers sa boutique en ligne, ce qui lui permet de mettre en avant certains produits ou de créer une collection comme Fnatic Summer 2017.

Pour cette nouvelle ligne de produits lifestyle, les exemples les plus flagrants sont les ballons, les t-shirts, les casquettes ou encore des gourdes. Il existe quelques produits mais de nouvelles références devraient bientôt faire leur apparition. Fnatic vous offre même un objet à la mode à partir de 50€ d’achat : un hand spinner (global ou US Store uniquement).

Je précise tout de même qu’il s’agit d’une série limitée et vu qu’il existe déjà des références avec une mention « Epuisée », il va falloir faire très vite.