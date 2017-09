Free brade son forfait Freebox Crystal à 1,99€/mois sur vente-privee.com [MàJ]

[MàJ : Cette vente est prolongée jusqu’au 5 septembre]

Je ne vais pas vous refaire tout le laïus pour savoir si cela rend ou non contents la concurrence car ce qui nous intéresse ici c’est le cœur du sujet, la vente spéciale Free organisée sur Vente-Privée.com. En effet, depuis ce matin, Free fait un retour remarqué sur le célèbre site Vente-Privée.com pour un braderie de son offre Freebox Crystal comme les autres fois.

Fidèle à ses habitudes j’ai envie de dire, l’offre du jour est donc la suivante le Forfait Freebox Design Crystal + option Freebox TV à 1,99€/mois jusqu’au 30/09/2018. À partir du 01/10/2018, ce forfait sera facturé à son prix habituel, c’est à dire à 29,99€/mois, hors options dont notamment option Freebox TV, facturée 1,99€/mois en sus.

Cette vente est bien évidemment exclusivement réservée aux membres du site Vente-Privee.com et uniquement aux non abonnés Free ou Alice depuis plus de 3 mois. Cette dernière partie de phrase est importante car dans le cas contraire, c’est à dire si vous avez résilié votre abonnement depuis moins de 3 mois, des frais de réactivation de 100€ et un passage immédiat au forfait Freebox à 29,99€/mois seront appliqués. Cela serait idiot.

Encore une offre extrêmement intéressante à ne manquer sans aucun prétexte.