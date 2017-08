Google Actualités fait peau neuve

Google s’est lancé dans la refonte de son service Google Actualités, alias Google News, depuis un ordinateur de bureau pour permettre à ses utilisateurs de vivre une meilleure expérience. Tôt ce matin, seule l’édition US était concernée mais depuis quelques minutes pour moi, la version française l’est aussi. Voyons cela de plus près.

Bien plus lisible que la version précédente, le nouveau Google Actualités se concentre sur la facilité de navigation et permet d’accéder aux articles connexes bien plus simplement qu’avant. Présenté sous forme de carte, l’article à la une apparaît bien évidemment avec juste en dessous les articles associés quand il y en a. Pour développer ces derniers, il suffit de cliquer en bas à droite sur la petite flèche pour en afficher d’autres.

​Apparaissent à ce moment là​, sur la gauche, des tags bien évidemment en rapport avec la news que vous lisez, qui permet ainsi d’affiner votre recherche et de vous proposer les articles liés à ce tag. Mais si cela ne vous suffit encore pas et que vous souhaitez entrer dans les méandres de Google Actualités, vous pouvez cliquer sur « voir tous les articles » qui vous permettra de trouver la news que vous recherchez sur un sujet donné.

Sur la gauche apparaissent les rubriques « A la une » , « International » , « France » , etc, qu’il est bien évidemment possible de personnaliser en se rendant sur « Gérer les rubriques » tout en bas de cette colonne. Il vous faudra bien évidemment être connecté à compte Google pour que la personnalisation soit conservée à chacune de vos visites. En haut, sous le champ de recherche, apparaissent maintenant les rubriques « A la une » , « local », et » recommandations » .

Enfin, Google a mis en place sur la droite un bloc nommé « Fact Check » qui permet d’afficher les articles vérifiés. Il est parfaitement normal que vous ne le voyez pas puisque cette nouveauté n’est pour le moment destinée qu’à la version US de Google Actualités. Cela devrait certainement arriver un jour ou l’autre en France.