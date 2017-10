Google fête Halloween 2017 [#Doodle]

Comme chaque année, à la fin du mois d’octobre, une fête prend de plus en plus d’importance en France alors qu’elle vient des Etats-Unis, je parle bien évidemment d’Halloween. Cette fête traditionnelle originaire des Iles Anglos-Celtes, qui est célébrée dans la soirée du 31 octobre, a été introduite aux États-Unis et au Canada après l’arrivée massive d’émigrants irlandais et écossais.

Entreprise américaine oblige, Google a donc décidé de fêter également Halloween mais à sa manière. C’est donc bien à l’aide d’un logo commémoratif ou Doodle que Google nous rappelle que nous allons fêter Halloween !

Selon la tradition, les enfants se déguisent avec des costumes effrayants et vont sonner aux portes en demandant des friandises avec la fameuse formule Trick or treat! qui signifie « des bonbons ou un sort ! ».

Bon Halloween !