Google fête le 140e anniversaire du Tournoi de Wimbledon [#Doodle]

Décidément, Google est très en forme ces derniers temps avec ses Doodle. En effet, après nous avoir proposé un logo commémoratif rendant hommage à Victor Hugo le 30 juin dernier, suivi le lendemain par un Doodle célébrant le 114e anniversaire de la naissance d’Amy Johnson, la firme de Mountain View réitère aujourd’hui l’expérience. Effectivement, Google vient de mettre en ligne à l’instant un tout nouveau Doodle sur sa page d’accueil, un Doodle célébrant le 140e anniversaire du Tournoi de Wimbledon.

Ce n’est bien évidemment pas par hasard que Google ait décidé de fêter cet anniversaire puisque le tournoi 2017 ouvre ses portes aujourd’hui, le 3 juillet 2017 et ce, jusqu’au dimanche 16 juillet. Ce tournoi se déroule chaque année depuis 1877 dans le quartier de Wimbledon de Londres après que le croquet devenu démodé cède sa place au tennis, une adaptation anglaise du jeu de paume.

Depuis ses débuts organisé par le All England Lawn Tennis and Croquet Club, un club sportif anglais, comme bien souvent à l’époque, ce tournoi n’était ouvert qu’aux hommes. Ce n’est qu’en 1884 qu’il s’ouvre aux femmes. Il devient un tournoi professionnel qu’en 1968. Il fait partie de la catégorie des Grands Chelems qui sont au nombre de quatre : l’Open d’Australie, les Internationaux de France de tennis (Roland-Garros), Wimbledon et l’US Open de tennis.

Considéré comme étant le plus prestigieux parce qu’il est le plus ancien mais aussi à cause de ses traditions :

Obligation de jouer en blanc,

Absence de match lors du premier dimanche du tournoi (Sunday Off),

Le Crazy Monday (le lundi fou) où tous les huitièmes de finale des simples sont joués le même jour.

Le court central a la particularité de posséder ce que l’on appelle le box royal qui accueille les membres de la famille royale. D’ailleurs, jusqu’en 2003, les joueurs devaient obligatoirement s’incliner devant en cas de présence de l’un des membres de la famille royale. Ceci reste obligatoire en cas de présence du monarque ou du Prince de Galles.

Pour info, le record du plus grand nombre de victoires en simple messieurs est détenu par Pete Sampras et Roger Federer avec 7 victoires, et le nombre de titres consécutifs par Björn Borg et Roger Federer avec 5 victoires. Le dernier vainqueur est Andy Murray.

Reste à savoir qui remportera le tournoi cette année. Réponse le 16 juillet.