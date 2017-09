Google fête l’Équinoxe d’Automne, le 1er jour de l’Automne [#Doodle]

Voilà quelques semaines maintenant que Google ne nous avait pas proposé de Doodle mais cela est maintenant de l’histoire ancienne puisque depuis aujourd’hui un nouveau logo commémoratif a fait son apparition sur la page d’accueil de notre cher moteur de recherche. Ce Doodle célèbre l’Equinoxe d’Automne qui annonce un véritable changement dans notre quotidien. C’est en effet à compter d’aujourd’hui que nous entrons dans une nouvelle saison qui est l’automne.

Dit comme cela ça ne parait pas grand chose et pourtant… c’est aujourd’hui que la durée du jour est équivalente à celle de la nuit et que le soleil s’est levé plein Est et qu’il se couchera plein Ouest. Et oui, l’Équinoxe d’automne n’est pas sans conséquence et d’ailleurs, il est important de noter que c’est un phénomène astronomique très précis qui se produira à 20h01 et 7 secondes en Temps universel, c’est à dire à 22h01, heure de Paris.

Voici la définition que l’on peut trouver sur Wikipédia, l’Équinoxe est « un point de l’orbite terrestre qui est atteint lorsque le Soleil est exactement au zénith sur l’équateur terrestre. L’équinoxe correspond aussi au point d’intersection de l’écliptique (trace de la trajectoire apparente du Soleil sur la sphère céleste) et de l’équateur terrestre. Une année connaît deux équinoxes : le premier vers le 20 ou le 21 mars, le deuxième vers le 22 ou le 23 septembre. Par extension, les équinoxes désignent les jours de l’année pendant lesquels se produisent ces passages au zénith. Les dates des équinoxes sont liées par convention à celles du début du printemps et de l’automne » .