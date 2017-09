HTC sur le point d’être racheté par Google ?

HTC va mal, très mal même et la fin risque de pas être très réjouissante. On apprend effectivement aujourd’hui que HTC doit maintenant faire face au blocage des échanges de ses actions à la bourse de Taïwan. Dit comme cela, si l’on sent qu’il y a effectivement quelque chose qui cloche, ce blocage signifie plus simplement l’arrêt plus ou moins de la vie de la société. En en saura plus très rapidement puisqu’une annonce capitale devrait rapidement demain.

Le blogueur toujours bien renseigné Evon Blass évoque même que la réunion au sommet qui se tiendra ce jeudi serait pour évoquer question d’une éventuelle acquisition de HTC par Google. Alors quelle type d’acquisition, nous ne savons pas mais il est certain que le géant du web ferait une bonne affaire et par la même occasion, cela lui permettrait de mettre la main sur de nombreux brevets.

Ce n’est encore que des bruits de couloirs, mais comme il n’y a pas de fumée sans feu, on est en droit de se dire en tout cas, que quelque chose de négatif pour son avenir se trame au siège de HTC. Oui, parce qu’on le sait bien, on en entend parler depuis un long moment maintenant, HTC est au bord de la rupture et malgré ses diverses tentatives, peine à retrouver sa place sur le marché des smartphone. Une nouvelle fois, les fabricants chinois dévorent tout sur leur passage, et preuve en est avec Huawei qui vient de chopper la seconde place à Apple.

2011 semble si loin pour HTC aujourd’hui, cette époque où tout allait parfaitement bien! Nous en apprendrons davantage demain.