Huawei : promotions sur les Huawei Watch 2 et Huawei Band 2 Pro

A deux mois des fêtes de fin d’année, de nombreuses promotions devraient voir le jour un peu partout. C’est donc le moment de scruter le web et aujourd’hui c’est la marque chinoise Huawei qui nous intéresse. Le constructeur a décidé de promouvoir le sport en proposant des remises sur ses derniers objets connectés. La montre Huawei Watch 2 et le bracelet Huawei Band 2 Pro bénéficient d’une réduction allant jusqu’à 70€.

Avec son design soigné et ses nombreuses fonctions, le bracelet connecté Huawei Band 2 Pro va intéresser aussi bien les sportifs que ceux qui recherchent un objet discret et connecté. Il intègre un cardiofréquencemètre, un GPS et une batterie qui lui confère 21 jours d’autonomie. De plus, son application Firstbeat, compatible iOS et Android, vous présentera en un clin d’oeil toutes les informations qui vous intéressent : distance parcourue, vitesse, direction, nombre de calories brûlées et suivi du sommeil.

De plus, sa résistance à l’eau (étanche 5 ATM) vous permet de l’emporter partout aussi bien pour courir que pour vos longueurs dans la piscine. A tout moment, le Huawei Band 2 Pro pourra mesurer votre effort, à la demande ou en temps réel et vous indiquer le temps de récupération nécessaire. En résumé, le Huawei Band 2 Pro est un bon compagnon pour les sportifs.

Habituellement vendu à 99€, le bracelet Huawei Band 2 Pro est proposé avec une réduction de 30€ sous la forme d’une ODR dont les conditions sont détaillées ici. L’offre est valable depuis le 1er octobre et la restera jusqu’au 6 janvier 2018.

Si vous voulez aller encore plus loin et être accompagné par un coach connecté, alors optez pour la très belle montre connectée Huawei Watch 2. En plus du suivi de votre activité au quotidien, elle propose différents modes d’entrainement, des objectifs de progression ainsi que tous les composants technologiques (GPS, cardiofréquencemètre) pour vous permettre de progresser.

En plus de vous aider à garder la forme, la Huawei Watch, en version classique ou sportive, vous accompagnera au quotidien grâce à sa connectivité (version 4G), sa résistance à l’eau (certification IP68) et son autonomie (2 jours).

Commercialisée à partir de 329€, grâce à cette offre valable entre le 1er octobre et le 31 décembre 2017, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 70€. Attention, cela se fait sous la forme d’un ODR ou Offre De Reboursement. Cela signifie que vous avancez l’argent et que vous envoyez un dossier pour être remboursé. Tous les éléments sont détaillés sur cette page.

En vous rendant sur cette page, vous verrez que Huawei propose aussi ce même type de promotions sur un smartphone (Huawei Y6 2017) et sur deux tablettes (MediaPad M3 Lite 10 et MediaPad T3 10)