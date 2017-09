IFA2017 – Bullit et CAT présentent leurs nouveaux produits résistants

A l’occasion du salon IFA, Bullit Group, qui gère la licence Caterpillar, a dévoilé 3 nouveaux appareils robustes et résistants aux environnements difficiles : les smartphones CAT S31 et CAT S41 ainsi que la tablette T20. Avec ces trois nouveaux terminaux, la marque étoffe la gamme de ses CAT Phones.

Le CAT S31, un smartphone robuste à moins de 350€

Le S31, tout comme les autres appareils de la marque, a été conçu pour résister aux conditions extrêmes : résistance aux chocs thermiques, résistance à l’eau et à la poussière (IP68) et antichoc jusqu’à 1,8m sur le béton.

Maintenant, si on regarde un peu plus en détail cet appareil, on apprend qu’il est animé par un processeur Qualcomm Quad-Core couplé à 2Go de mémoire vive et à 16Go d’espace de stockage, capacité extensible par une carte micro-SD.

L’affichage se fait sur un écran HD de 4,7″ optimisé pour l’extérieur qui comprend un revêtement Gorilla Glass 3. L’écran peut être utilisé avec les mains humides ou avec des gants.

Un smartphone taillé pour être résistant ne signifie pas pour autant qu’il doit faire l’impasse sur certaines fonctions. Le S31 est équipé de deux capteurs photo (8Mpx à l’arrière et 2Mpx à l’avant), de la fonction double-Sim et de la compatibilité 4G LTE.

Enfin, il est alimenté par une batterie conséquente de 4000mAh. Même si la marque communique sur sa très grande autonomie, aucun chiffre n’a été communiqué.

Je suis sûr que vous êtes nombreux à vouloir de telles propriétés sur le smartphone que vous utilisez quotidiennement.

Le S41, un smartphone puissant capable de charger d’autres appareils

Quant au CAT S41, il fait encore plus fort avec une fiche technique costaud, une batterie puissante et des propriétés à l’épreuve des conditions extrêmes.

Le S41 est propulsé par un SoC MediaTek Octa-Core cadencé à 2,3Ghz qui fait équipe avec 3Go de Ram et 32Go de Rom extensible via une carte micro-SD d’une capacité max de 1To.

Il dispose d’un écran Full HD de 5″ également optimisé pour un affichage en extérieur et qui bénéficie des mêmes propriétés excepté qu’il a le droit à un revêtement Gorilla Glass 5.

La partie photo est assurée par un capteur principal de 13Mpx avec flash et autofocus et d’un capteur selfie de 8Mpx qui offre un mode sous-marin.

Tout comme les autres appareils de la marque, le S41 bénéficie d’un traitement particulier pour être utilisé en conditions extrêmes : étanche à l’eau pendant 1 heure (à 2m), résistance aux chocs thermiques, certification IP68, normes militaires MIL SPEC 810G et résistance à des chutes répétées sur le béton (1,8m max).

Le dernier point fort de cet appareil est sa puissante batterie de 5000mAh qui lui assure, selon le constructeur, une autonomie de 44 jours en veille et 38h en communication (3G). Il peut même charger les autres appareils via sa fonction Battery Share.

Les deux smartphones sont livrés sous Android 7 Nougat et comprennent des touches programmables qui peuvent utiles : Push To Talk, SOS ou encore l’activation de la lampe ou de la caméra.

La CAT T20, une tablette prévue pour les conditions extrêmes

Il reste à vous présenter la première tablette signée CAT, la T20. J’annonce directement la couleur : ce n’est pas la tablette la plus design du marché mais elle n’a vocation à l’être. Destinée à être utilisée dans des environnements difficiles, elle a d’autres avantages à faire valoir : certification IP67 et comme les S31 et S41, résistance aux chutes, aux vibrations et aux températures extrêmes (de -25° à 55°C).

Elle répond même à la norme militaire MIL SPEC 810G, ce qui signifie qu’elle a passé une importante batterie de tests qui démontre que le produit concerné résistera à une utilisation sur le terrain. Auparavant, ce standard était utilisé uniquement pour le matériel militaire. Désormais, certains produits civils comme la T20 sont testés de la même manière.

Contrairement aux deux nouveaux smartphones qui tournent sous Android 7, la tablette CAT T20 fonctionne sous Microsoft Windows 10 (Home Edition) grâce un processeur Quad-Core Intel Atom Z8350. En guise de mémoire, elle bénéficie de 2Go de Ram et de 32Go de Rom.

Pour l’affichage, il faudra compter sur un écran IPS LCD de 8″ proposant une définition de 800 x 1280px tandis que pour la photo, c’est un capteur de 5Mpx au dos et de 2Mpx en façade.

Enfin, elle dispose d’une batterie intégrée de 7500mAh et de toute la connectivité nécessaire : USB3.0, WiFI (802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz), Bluetooth 4.1, Mini-HDMI et compatibilité 4G LTE (catégorie 4).

Les trois appareils seront disponibles sur le site catphones.com ainsi que chez des revendeurs et opérateurs. Le CAT S31 est vendu 329€, le S41 est vendu 449€ tandis que la tablette T20 est commercialisé à 649€.