IFA2017 : Royole présente son cinéma mobile virtuel 3D

Depuis l’arrivée de la réalité virtuelle, je suis que vous vous êtes déjà demandé ce que ça donnerait de visionner un film face à un écran de 800″ (environ 20m). Avant cela restait à l’étape de rêve mais grâce à Royole Corporation, une société innovante dans le domaine des technologies, cela devient une réalité. La marque sera présente au Salon IFA 2017 pour y présenter son nouveau cinéma mobile virtuel 3D, le Royole Moon. Présenté au CES 2017, Royole vient dévoiler à Berlin une version améliorée de son produit.

Visuellement, l’appareil ressemble à un mix entre un casque de réalité virtuelle et un casque audio mais en découvrant ce produit, on se rend que c’est un vrai condensé de technologies, le tout conçu avec un côté très classe. Les utilisateurs bénéficient d’un côté d’un écran géant incurvé offrant des « effets 3D réalistes » et de l’autre des écouteurs à réduction de bruit active.

Pour offrir aux utilisateurs un écran de qualité, Royole a conçu son Moon à partir de deux écrans Amoled proposant une définition Full HD (1080p) et un contraste de plus de 10 000 : 1. Enfin, pour que le casque soit utilisé par tous avec le meilleur confort possible, la société a intégré un système évitant le port de verres correcteurs.

Le must est évidemment de pouvoir vivre une expérience 3D mais le Moon peut aussi lire les vidéos 2D et des jeux en provenance de tout type d’appareil multimédia (console, ordinateur, tablette, smartphone,…) ou de sa mémoire interne (32Go).

Grâce à son système Moon OS, l’utilisateur peut porter son casque Moon pour naviguer sur internet mais aussi télécharger et installer des applications. Le casque ne se limite donc pas un lecteur vidéo encombrant à utiliser uniquement chez soi.

En effet, Royole a travaillé afin que ce casque puisse être transporté partout grâce à un concept pliable unique et à une autonomie maximale de 5h.

Le casque Royole Moon est disponible sur Amazon à un prix conseillé de 899,99€. Une recherche rapide nous apprend qu’il existe en 3 coloris et qu’il est disponible à un tarif sous la barre des 800€.

Même si le Royole Moon sera le produit phare de la marque, elle y présentera d’autres références qui ont toutes un point en commun, à savoir l’innovation comme le FlexPhone ou un sac à dos de cyclisme intelligent.