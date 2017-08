IFA2017 : Strong va présenter de nouveaux produits dans domaine du réseau et de la TV

La marque Strong, fabricant et distributeur de téléviseurs et d’équipements de réception sera présent lors de l’édition 2017 du Salon IFA de Berlin. Elle y présentera une nouvelle gamme de produits qui tourne principalement autour de l’image et du son. Nous devrions donc découvrir des nouveautés dans le domaine du réseau, de la TV et des box Android. Voici un rappel des types de produits déjà commercialisés sous la marque Strong.

Souvenez-vous, il y a 10 mois, je vous présentais un test du Strong Wi-Fi Range Extender 1600. Le kit Wi-Fi Extender 1600 sera de la partie afin de démontrer le caractère innovant des produits de la marque : simplicité de mise en place, performance et prix compétitif.

Parmi les autres produits de la marque, on trouve un ensemble de références qui gravitent autour du réseau : du module CPL (de 500 à 1200 Mbits/s) aux adaptateurs Wi-Fi USB en passant par des routeurs dont le pilotage est facilité via les applications gratuites dédiée (iOS et Android).

Enfin, les visiteurs du salon pourront découvrir la gamme des box Android. Grâce à ce petit boitier et à une connexion internet haut débit, toute personne peut, très rapidement, profiter des services d’IPTV (Télévision IP). Il devient alors possible de visionner des programmes en direct ou en différé, de caster une vidéo (visionner une vidéo de son smartphone sur sa TV) ou encore de répondre à ses emails.

Strong devrait également présenter plusieurs modèles de TV LED UHD ainsi que des récepteurs satellite et terrestres.