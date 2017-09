IFA2017 – Western Digital présente le SanDisk iXpand Base, une nouvelle solution pour sauvegarder son iPhone

Le salon IFA n’est pas uniquement dédié à l’annonce ou à la présentation de nouveaux smartphones. On y trouve tous les derniers produits high-tech et parmi eux, des solutions de sauvegarde. Cette année, Western Digital, l’un des leaders dans le domaine des solutions de stockage, est venu présenter son SanDisk iXpand Base, une solution simple et pratique pour sauvegarder le contenu de son iPhone.

Certains d’entre vous pourraient alors penser « encore une solution de sauvegarde » et bien non, elle n’est pas comme toutes les autres. Il vous suffira de connecter votre iPhone à ce petit boitier qu’il déclenche automatiquement la sauvegarde des contacts, des photos et des vidéos. Et pour parfaire le tout, la solution iXpand Base peut rechargement rapidement votre iPhone ou iPad.

Dans le cas où vous auriez besoin de restaurer vos données ou encore de les transférer vers un nouvel appareil, iXpand Base propose un procédé tout aussi simple : vous branchez un terminal compatible, vous lancez l’application iXpand Base puis vous pressez le bouton Restore.

Afin de répondre à tous les besoins, Western Digital propose sa solution avec différentes capacités de stockage, de 32Go à 256Go. Compact, il saura se faire discret, tout comme le câble (non fourni) qui peut « s’intègrer » au boîtier lors de l’opération de sauvegarde ou de restauration.

A titre indicatif, voici un aperçu des terminaux compatibles : iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPad Air™, iPad mini™, iPad mini 4, iPad Pro 12.9″, iPad Pro 9.7iPad with Retina display, iPod® 5th Generation and newer, with Lightning connector and iOS 9+. La liste complète est disponible sur cette page.

La solution iXpand base sera disponible sur le site SanDisk mais également chez certains revendeurs aux tarifs suivants : 65,99€ pour 32Go, 89,99€ pour 64Go, 139,99€ pour 128Go puis 219,99€ pour 256Go.

A ce jour, le lien pointe vers le site US avec les tarifs en $. On peut d’ailleurs remarquer que l’iXpand Base 32Go n’est pas disponible (not in stock).