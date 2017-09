IFA2017 – Wiko dévoile le Wiko Tommy2 Plus

Après avoir fait sensation lors de l’édition 2017 du Mobile Word Congress, Wiko occupe de nouveau le terrain en dévoilant de nouveaux appareils. Avec sa nouvelle collection Wiko VIEW, la marque française a annoncé l’arrivée du Wiko Tommy2 Plus, une version plus grande du Wiko Tommy2 disponible depuis mi-juillet.

Vous préférez plutôt les grands écrans, alors vous pouvez opter pour l’un des smartphones de la collection Wiko VIEW avec leur écran borderless présentant des diagonales d’au moins 5,7″. Maintenant, si c’est un peu trop grand, le Tommy2 Plus peut convenir et ceci pour moins de 150€.

Le Wiko Tommy2 Plus adopte le même design métallique que le Tommy2 avec un écran IPS toujours HD mais avec une diagonale de 5,5″. Il est animé par un processeur Snapdragon 426, 1Go de mémoire vive et 16Go d’espace de stockage, une capacité deux fois plus importante que celle du Tommy2. Elle reste extensible par une carte micro SD de 128Go max.

Pour la photo, le job est assuré par un capteur principal de 13Mpx accompagné de son flash et de plusieurs modes. A l’avant, le Tommy2 Plus dispose d’un APN spécial selfie de 5Mpx.

En termes de connectivité, le Tommy2 Plus propose le WiFi (802.11 b/g/n), le Bluetooth 4.2, l’USB 2.0 et la 4G LTE (catégorie 4). Tout comme le Tommy2, la version Plus fait l’impasse sur le lecteur d’empreintes digitales.

Ce nouveau smartphone est livré avec une batterie non amovible de 3000mAh qui lui assure une autonomie de 23h en conversation et il fonctionne sous Android 7.1 Nougat.

Le Wiko Tommy2 Plus sera disponible dans le courant du mois de septembre sur wikomobile et chez tous les revendeurs de la marque. Il sera proposé à un tarif de 149,99€.