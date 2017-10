Jean-Claude Van Damme va jouer dans une série déjantée sur Amazon Prime Video

Que ce soit pour ses films de combat comme Bloodsport ou Kickboxer, pour ses grands écarts entre deux chaises ou pour ces interviews et déclarations qui viennent d’un autre monde, vous connaissez ou avez déjà entendu parler de l’acteur belge Jean-Claude Van Damme. Cette fois, il fait parler de lui en devenant le héros d’une série produite par Ridley Scott qui verra le jour au mois de décembre sur Amazon Prime Video.

Dans cette série intitulée Jean-Claude Van Jonhson, on trouve un condensé de JCVD : action, humour et beaucoup d’auto-dérision. Il y joue le rôle d’un agent secret qui va reprendre du service et utiliser son métier d’acteur de films d’action comme couverture pour mener à bien ses missions. Il s’avère qu’il n’a plus sa forme d’antan et pourtant, il va devoir faire avec pour affronter des trafiquants et autres » bad guys » en tout genre.

Je vous conseille vivement de visionner la bande annonce car elle si elle résume bien l’univers de la série, nous devrions vraiment nous amuser même sans être fan de l’acteur.

La bande annonce vous a séduite ? Souscrivez rapidement à Amazon Prime pour profiter de la série dès le 15 décembre prochain qui, je le rappelle, sera diffusée en exclusivité sur la plateforme Amazon Prime Video.

Pour ceux qui ne connaissent pas Amazon Prime Video, il s’agit de la plateforme de streaming lancée par le géant américain au mois de décembre dernier.

On peut déjà y (re)découvrir des films mais aussi des séries. L’interface est proposée uniquement en anglais et le catalogue est encore pauvre mais il faut espérer que cela évolue rapidement.

Ceux qui sont abonnés à Amazon Prime (anciennement Amazon Premium) peuvent profiter gratuitement de ce service de VOD grâce à une application gratuite disponible sur Android et iOS ou via une interface web.