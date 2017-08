La folie médiatique de #Neymar [Infographie]

Bon, j’imagine que si je vous parle d’un certain « Neymar » , vous me répondez tout de suite « transfert du siècle » ou « PSG » 220 millions, mais c’est vraiment n’importe quoi! . Alors non, je ne suis pas ici pour entrer dans la polémique, le PSG a payer 220 millions d’euros le transfert au Barça, et Neymar sera payer 30 millions d’euros par an, bon bah voilà, c’est dit (dégoûté? Bah arrêtez de regarder le foot à la télé, d’aller au stade et de faire la queue pour acheter des maillots).

Bref, Neymar est donc arrivé en France la semaine dernière et si je prends le temps de vous en parler aujourd’hui, c’est surtout pour parler des retombées médiatique de cette histoire. Et oui, tous les projecteurs étaient tournés vers Neymar, le PSG et la France et ce n’est rien de le dire.

Si par contre je vous dis que le jour de la signature du prodige brésilien au PSG, plus de 3900 sujets médias ont vu le jour et le lendemain plus de 4 000, on comprend tout de suite l’ampleur du phénomène. Essayons d’être concret et de voir ce que cela peut représenter. En fait, si l’on prend l’ensemble de ces sujets médias et que nous les couchions sur papier, cela donnerait une surface totale 3 774 pages de journaux, ou encore 58h15 de durée d’antenne!

Bien évidemment, je n’ai strictement rien inventé puisqu’en réalité, je me suis appuyé réalisé par Kantar Média qui a eu la très bonne idée de réaliser l’infographie ci-dessous sur les retombées médiatique de l’affaire Neymar. Prenez le temps d’aller y jeter un coup d’œil car il y franchement des infos hallucinantes.