La Nvidia Shield TV 16Go est dispo en précommande à 199€

La semaine dernière, la marque Nvidia, référence dans le secteur des puces et cartes graphiques, a annoncé le lancement d’une offre avec la Nvidia Shield TV 16Go et sa Shield Remote. Elle la propose en précommande au tarif de 199€. Elle vient compléter une gamme déjà constituée de la Shield TV (avec Controller et Remote) et de la Shield TV Pro.

Vous recherchez une machine puissante qui peut aussi bien servir de console que de lecteur multimédia, cette Shield TV pourrait bien vous intéresser. Accès au contenu 4K HDR, 16Go extensible, écosystème ouvert (jeux et applications) sont quelques-uns des points forts de cette machine. De plus, ses dimensions compactes facilitent son transport, ce qui simplifie son utilisation où que vous soyez.

En plus, Nvidia propose son produit avec une offre spéciale Molotov. Pour toute précommande de ce pack ou pour tout achat après le 18 octobre et jusqu’au 18 novembre, vous bénéficiez, sur Molotov, de deux mois gratuits sur l’option OCS. Pendant 2 mois, vous pouvez naviguer sur l’une des 4 chaînes OCS Premium HD et sur OCS Replay.

Maintenant, vous voulez savoir ce qui se trouve sous le capot de cette machine au design bien reconnaissable, lisez la suite.

La Nvidia Shield TV embarque un processeur Nvidia Tegra X1, 3Go de mémoire vive et 16Go d’espace de stockage. Pour étendre cette capacité, Nvidia recommande, sur son site, quelques périphériques USB3.0.

Pour connecter la machine à internet et profiter du streaming 4K, une prise Ethernet Gigabit ainsi qu’un module Wi-Fi (802.11ac 2×2 MIMO 2,4 GHz et 5 GHz) sont disponibles. Par ailleurs, la Nvidia Shield propose le Bluetooth 4.1, 2 ports USB 3.0 (type A) et l’HDMI 2.0. Pour le son, la Shield supporte de nombreux formats et permet la lecture audio haute résolution jusqu’à 24 bits/192 kHz via HDMI et USB.

Ce boîtier mesurant 159 x 98 x 25,93mm pour 250g tourne sous Android 7.0 Nougat.

La Shield TV 16Go est disponible en précommande chez les partenaires de la marque au tarif de 199€. Les machines seront expédiées gratuitement à partir du 18 octobre 2017.