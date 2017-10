L’application de retouche Paint.net est dispo dans le Windows Store 

Microsoft Paint est nécessairement un programme que vous connaissez si vous utilisez Windows. Apparu la première fois il y a plus de 30 ans, ce programme de dessin existe toujours, même sous Windows 10. Il peut rendre quelques services mais il reste très limité dès qu’on veut effectuer certaines retouches. Maintenant, connaissez-vous Paint.net ? Non, il ne s’agit pas d’une version web de Ms Paint. Il s’agit d’une autre application de dessin et de retouche plus complète. La dernière nouvelle est que Paint.net vient de faire son entrée dans le Windows Store.

Depuis déjà quelques années, Paint.net est le logiciel que j’utilise pour retoucher mes photos. Ce n’est probablement pas le meilleur programme mais il est simple, intuitif, en français et gratuit. Il a donc quelques avantages pour lui. Par contre, je suis désolé pour les utilisateurs sous Mac car Paint.net n’existe qu’en version PC.

Il y a d’autres éléments intéressants à prendre en considération : le fichier contenant l’installeur pèse moins de 10Mo et l’application ne nécessite pas une machine surpuissante (Windows 10, Dual Core 1Ghz et 1Go Ram conseillé). C’est sûr que si vous ajoutez des calques, des effets et que vous ouvrez une multitude d’images en même temps, il faut avoir plus de ressources.

Aujourd’hui, je parle de cette application car elle a fait son entrée sur le Windows Store. Effectivement, cela ne change pas grand-chose excepté que cette version « Store » de Paint.net sera référencée dans le Store de Microsoft et bénéficiera par la même occasion de quelques avantages complémentaires : mises à jour optimisées (en arrière-plan), installation simplifiée sur tous vos périphériques et meilleure fiabilité (Windows Installer).

Cette application est identique à la version « Classic » que vous pouvez télécharger depuis le site officiel sauf que celle proposée par Windows est payante. Il s’agit d’une version encapsulée et en passant par le store, vous soutenez son développeur (et un peu Microsoft aussi). Elle sera proposée à 8,99€ mais actuellement, elle bénéficie d’une offre de lancement qui ramène le tarif à 4,99€ jusqu’au 31 octobre 2017. Je précise que si vous voulez soutenir l’application, vous pouvez aussi le faire depuis la page Donate du site officiel.

Je ne sais pas ce que vous utilisez comme application mais je vous conseille grandement d’aller faire un tour sur le site de l’application car vous vous rendrez compte qu’elle est puissante. Vous verrez aussi qu’il existe un blog, des mises à jour régulières (changelog) ainsi que toute une communauté autour de Paint.net (forum et blog en anglais).

