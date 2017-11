Le Huawei Mate 10 Lite débarque en France

Alors que les smartphones Huawei Mate 10 et Mate 10 Pro ont été dévoilés il y a peu de temps, le constructeur chinois vient de dévoiler une nouvelle déclinaison, le Mate 10 Lite, le premier smartphone intégrant deux capteurs à l’avant et à l’arrière. Avec cette grande première, son design élégant, sa fiche technique tout à fait honorable et son prix compétitif, il y a de quoi s’intéresser à ce nouveau modèle.

Avant de regarder de plus près ces double capteurs photo, lisons ensemble les premiers éléments de la fiche technique de ce smartphone.

Animé par un processeur octa-core Kirin 659 (4 x 2,36GHz et 4 x 1,7GHz), 4Go de mémoire vive et 64Go d’espace de stockage, le tout sous Android 7 Nougat avec une interface Huawei EMUI 5.1, le Huawei Mate 10 Lite devrait offrir un bonne expérience utilisateur. L’appareil dispose également d’un emplacement pour insérer une carte mémoire (128Go max).

Comme d’autres l’ont fait auparavant, Huawei suit la même tendance en proposant, pour son Mate 10 Lite, un écran au format 18:9. Impressionnant par sa diagonale de 5,9″ (1080 x 2160px) et par son ratio écran / taille de 83%, l’écran IPS FullView devrait plaire aux adeptes des grands écrans.

Selon le constructeur, la batterie de 3340mAh offre une autonomie jusqu’à 20h en conversation (et plus de 550h en veille). Un peu plus de 2h seront nécessaires pour récupérer toute sa charge.

Maintenant que j’ai fait durer le suspens assez longtemps, regardons ce que Huawei nous a préparé. Il y a quelques temps, la plupart des appareils avait un capteur à l’avant pour les selfies et un capteur principale à l’arrière. Après une course à la définition ou à l’innovation, un second capteur est apparu à l’arrière, avec des fonctions différentes (effet bokeh, couleur / N&B. ..). Sur le Mate 10 Lite, Huawei a ajouté un deuxième capteur à l’avant. En résumé, cette nouvelle déclinaison intègre 4 capteurs photo.

À l’avant, le Mate 10 Lite dispose d’un double capteur 12Mpx / 2Mpx afin d’obtenir des selfies de meilleure qualité. Sur l’autre face, Huawei a associé un objectif de 16Mpx à un capteur de 2Mpx. Selon le constructeur, cette innovation doit permettre à son utilisateur de disposer de beaux effets bokeh mais aussi de parvenir à des clichés de meilleure qualité même quand la luminosité est faible.

Dernier élément important, le Mate 10 Lite dispose d’une connectivité complète : WiFi (802.11 b/g/n, 2.4GHz), Bluetooth 4.2, GPS (AGPS, GLONASS), USB2.0 et compatibilité 4G LTE.

Le Huawei Mate 10 Lite est disponible en deux coloris (noir graphite ou bleu aurore) et à un tarif de 349€. Vous pouvez déjà le trouver sur le site de la Fnac ou chez Darty mais uniquement en noir.