Le site Films pour enfants propose plus de 180 vidéos gratuites pour les petits et les grands

Vous ne savez plus comment occuper vos enfants pendant le week-end ou les vacances, un site web pourrait bien vous sauver la vie en captant leur attention pendant quelques minutes. Le site films-pour-enfants.com propose plus de 180 vidéos accessibles gratuitement et légalement. Attention, l’objectif n’est pas de les clouer devant un écran pour vous permettre de faire autre chose mais plutôt de leur faire découvrir des courts métrages réalisés en 2D, 3D et en stop-motion. Comme son nom l’indique, ce portail s’adresse principalement aux plus jeunes mais les adultes pourraient très bien tomber sous le charme également.

Le site web dont je parle n’est pas spécialement beau graphiquement mais dans ce cas, le plus important n’est pas le contenant mais plutôt le contenu, à savoir des vidéos soigneusement sélectionnées et mises à disposition par un public connaisseur et averti. On peut tout de même souligner la simplicité et la facilité avec laquelle on navigue sur le site et le fait qu’il soit accessible également en anglais et en japonais. De plus, au survol de chacune d’elle, le résumé et la durée de l’animation apparaissent. En un clin d’œil, on peut voir si la vidéo intéressera ou pas nos petites têtes. Le site propose également une fiche pédagogique avec des infos complémentaires sur la vidéo et des liens vers d’autres créations du réalisateur.

Le site a été créé en 2015 par des enseignants et des producteurs pour de devenir « un outil de développement, de sensibilisation et d’éveil artistique » pour nos petits bambins et partager leur passion commune : les enfants et le cinéma. La page Pourquoi du portail explique très bien et simplement quelles raisons ont poussé Christophe et Olivier Defaye, Marjolaine Rouzeau et Makiko Aoki à créer ce site web.

Pour ceux qui pourraient se poser la question en lisant ces quelques lignes, vous ne trouverez pas les derniers dessins animés Disney ou Pixar mais des créations regroupées par âge (à partir de 3, 5, 7, 9 ou 11 ans) ou par thème (écologie, instruction morale et civique, films comiques,…). Si vous souhaitez un peu plus d’aide pour trouver de bonnes vidéos pour enfants, un autre menu vous indique quels sont les critères à prendre en compte et vous propose même sa sélection des meilleurs films pour enfants.

Si vous avez apprécié le site ou que vous souhaitez tout simplement apporter votre pierre à l’édifice, un formulaire en ligne vous permet de devenir adhérent, membre actif ou bienfaiteur voire même effectuer un don. Le site donne même la possibilité aux institutions de s’abonner pour accéder à un portail hors-ligne qui sera disponible en septembre 2017.

Je dis bravo pour cette belle initiative et je vous invite à faire découvrir ce portail et les vidéos à vos enfants. Vous trouverez, ci-dessous, quelques autres créations présentes sur le site.