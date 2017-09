Les smartphones les plus vendus en France ne sont pas ceux qu’on croit

Nous savons que depuis de nombreuses années, Apple et Samsung se battent pour la place de numéro un dans le classement des plus gros constructeurs. Saviez-vous qu’il en était de même en France ? Ces deux marques mondialement connus sont également celles présentes dans le classement des smartphones les plus vendus en France. Par contre, cela pourrait en étonner plus d’un, les modèles les plus vendus en France ne sont des appareils haut de gamme.

C’est sûr qu’on en prend plein les yeux quand on assiste aux présentations de l’iPhone 8 ou du Galaxy Note8 et pourtant, ce type d’appareil n’est pas celui que l’on retrouve chez la plupart des utilisateurs. Les premières places du podium sont dominées par des produits d’entrée et milieu de gamme de chez Samsung : le Galaxy J3 et Galaxy J5. Le suivant dans la liste est le Samsung Galaxy S7, un appareil haut de gamme qui date de plus d’un an et demi. Ensuite, on trouve le Galaxy A5 (2017) puis en 5ème et 6ème position, les premiers smartphones de la marque Apple, l’iPhone 7 et l’iPhone 6s.

D’ailleurs, si on fait les comptes, les modèles Samsung représentent plus de 22% des appareils vendus en France. Ci-dessous, on voit que le top 10 est dominé par des modèles commercialisés à moins de 250€ mais on trouve aussi des appareils haut de gamme de chez Samsung et Apple.

Même si Apple propose une offre de terminaux moins large que celle de son principal concurrent, la marque à la pomme est présente avec des appareils dont certains sont sur le marché depuis au moins 3 ans (iPhone 6 et iPhone 5s).

Ce que souligne aussi Kantar, c’est que les utilisateurs conservent leur terminal plus longtemps quand ils sont chez Apple : « 27 mois, soit 1,4 mois de plus que chez Samsung ».

Il semble normal de dire qu’il se vend plus de smartphones entrée et milieu de gamme car ils sont moins chers. C’est vrai mais il faut également prendre en compte en considération que ces modèles ont beaucoup évolué. Aujourd’hui ces terminaux bénéficient de plus en plus d’un design soigné, d’une fiche technique plus conséquente, de la 4G et pour certains d’un lecteur d’empreintes digitales.

De plus, financièrement, il est plus facile de renouveler son smartphone entrée et milieu de gamme. Pour les haut de gamme, à moins d’avoir le budget, on peut se poser la question du réel apport que va procurer un nouveau modèle par rapport à son utilisation et à son terminal actuel.

Dans les deux cas, il y a un dernier facteur à prendre en compte : acheter un smartphone en partie subventionné par un opérateur ou l’acheter au tarif normal et choisir un forfait moins cher (ou un qui répond à vos attentes) ?

Toujours selon Kantar, les consommateurs s’orientent de plus en plus vers des abonnements seuls. On peut donc imaginer qu’ils paient leur terminal « plein tarif » et qu’ils choisissent un forfait par ailleurs ou qu’ils conservent leur forfait actuel. En même temps, avec toutes les offres actuelles et la facilité avec laquelle il est possible de changer, pourquoi se priver.

Source