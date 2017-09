Les vacances scolaires et les jours fériés 2017-2018

Bon, j’ai décidé de vous redonner un peu de baume au cœur en ce jour de rentrée, ce jour si particulier où 12 millions d’élèves reprennent le chemin de l’école. Si cela n’enchante pas les enfants, cette période n’amuse pas plus les parents. Elle est en effet le signe d’une augmentation notables des factures avec la garde des enfants, la cantine, les activités extra-scolaires, et j’en oublie forcément. De notre côté, les embouteillages, la joie des transports en commun, la bataille des devoirs, la course des activités, la fatigue au travail, etc. Bref, une question va rapidement envahir votre cerveau, c’est QUAND LES VACANCES !

Pas de problèmes, pour le bonheur de tous, voici les dates des vacances mais aussi des jours fériés !

Avant de vous donner les dates, je vous rappelle que les zones se répartissent de la manière suivante :

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

: Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

: Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Si vous avez le moindre doute sur la zone à laquelle appartient votre ville, rendez-vous sur cette page où vous pourrez simplement saisir le nom de votre ville afin d’obtenir sa zone d’appartenance.

Vacances scolaires

Zone A Rentrée scolaire : Jour de reprise le lundi 4 septembre 2017

: Vacances de la Toussaint : Fin des cours le samedi 21 octobre 2017 et Jour de reprise : lundi 6 novembre 2017

: Vacances de Noël : Fin des cours le samedi 23 décembre 2017 et Jour de reprise le lundi 8 janvier 2018

: Vacances d’hiver : Fin des cours le samedi 10 février 2018 et Jour de reprise le lundi 26 février 2018

: Vacances de printemps : Fin des cours le samedi 7 avril 2018 et Jour de reprise le lundi 23 avril 2018

: Grandes vacances : Fin des cours le samedi 7 juillet 2018 Zone B Rentrée scolaire : Jour de reprise le lundi 4 septembre 2017

: Vacances de la Toussaint : Fin des cours le samedi 21 octobre 2017 et Jour de reprise : lundi 6 novembre 2017

: Vacances de Noël : Fin des cours le samedi 23 décembre 2017 et Jour de reprise le lundi 8 janvier 2018

: Vacances d’hiver : Fin des cours samedi 24 février 2018 et Jour de reprise lundi 12 mars 2018

: Vacances de printemps : Fin des cours samedi 21 avril 2018 et Jour de reprise le lundi 7 mai 2018

: Grandes vacances : Fin des cours le samedi 7 juillet 2018 Zone C Rentrée scolaire : Jour de reprise le lundi 4 septembre 2017

: Vacances de la Toussaint : Fin des cours le samedi 21 octobre 2017 et Jour de reprise : lundi 6 novembre 2017

: Vacances de Noël : Fin des cours le samedi 23 décembre 2017 et Jour de reprise le lundi 8 janvier 2018

: Vacances d’hiver : Fin des cours samedi 17 février 2018 et Jour de reprise le lundi 5 mars 2018

: Vacances de printemps : Fin des cours samedi 14 avril 2018 et Jour de reprise le lundi 30 avril 2018

: Grandes vacances : Fin des cours le samedi 7 juillet 2018

Les jours fériés