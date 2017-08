L’iOS 10.3.3 bêta 5 est disponible pour les développeurs

Même si le version finale risque de sortir ce soir, je vous parle aujourd’hui de l’iOS 10.3.3 bêta 5 qui est sorti la semaine dernière et qui m’avait totalement échappé. Mais comme je vous parle de toutes les versions bêtas de cet iOS depuis le début, je me suis dit qu’il fallait que je vous parle de la bêta 5 histoire d’être complet.

À vrai dire, je ne suis pas certain que cela intéressera quelqu’un puisque les bêtas de l’iOS 10.3.3 n’apportent rien de nouveau depuis le début et cette bêta 5 n’échappe pas à la règle.

On peut d’ailleurs se demander pour quelles raisons Apple s’obstine ainsi à proposer autant de versions bêtas pour un iOS qui est loin d’être une version majeure. Sauf à vouloir venir combler des failles empêchant définitivement le jailbreak de la dernière version de l’iOS 10, je ne vois pas d’autres explications.

Enfin bref, il me reste à vous dire que l’iOS 10.3.3 bêta 5 est compatible avec les iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Pro 10.5, iPad Pro 12.9 2G, iPad 5, iPad Pro 12.9, iPad Pro 9.7, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad Mini 4, iPad Mini 3, iPad Mini 2, et l’iPod Touch 6.