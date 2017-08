L’iOS 10.3.3 bêta 6 est disponible pour les développeurs

Je pense que c’est du jamais vu mais après avoir proposé 5 versions bêta d’un iOS qui n’apporte aucune nouveauté, voilà qu’Apple décide de sortir, hier soir, l’iOS 10.3.3 bêta 6 ! Comme les précédentes versions, celle-ci ne fait pas exception et n’apporte guère de nouveautés.

Cette version étant encore en bêta, cela veut donc dire que seuls les développeurs peuvent pour le moment en profiter, sauf si votre terminal est inscrit sur un tel compte. Si c’est le cas, il suffit de vous rendre dans les réglages de votre appareil, puis Général et enfin Mise à jour logicielle. Pour les autres, il va falloir faire preuve de patience.

Enfin, pour rappel, cet iOS 10.3.3 bêta 6 est compatible avec les iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Pro 10.5, iPad Pro 12.9 2G, iPad 5, iPad Pro 12.9, iPad Pro 9.7, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad Mini 4, iPad Mini 3, iPad Mini 2, et l’iPod Touch 6.