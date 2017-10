L’iOS 11.0.3 est disponible au téléchargement [liens directs]

L’iOS 11 n’est disponible que depuis moins d’un mois, puisque cette version est arrivée le 19 septembre dernier, mais il semblerait qu’Apple cherche encore à boucher ses problèmes de sécurité. Preuve en est, depuis hier, la firme pommée a mis en ligne l’iOS 11.0.3, la troisième version depuis l’arrivée de l’iOS 11.

Cette version, comme la précédente, est compatible avec les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE et iPhone 5S, les iPad Pro 12.9 2G, iPad Pro 10.5, iPad 5, iPad Pro 9.7, iPad Pro 12.9, iPad Air 2 et iPad Air, les iPad Mini 4, iPad Mini 3 et iPad Mini 2, et enfin l’iPod Touch 6G.

D’après Apple, et iOS 11.0.3 apporte les modifications suivantes :

correction d’un problème audio et retour haptique non fonctionnels sur certains iPhone 7 et 7 Plus

corrige un problème d’écran tactile non réactif sur certains iPhone 6s réparés avec des pièces détachées d’origine autre qu’Apple.

Comme d’habitude, pour effectuer cette mise à jour vers l’iOS 11.0.2, il suffit de vous rendre sur les pages dédiées sur UnSimpleClic, soit par firmware soit par appareil. Bien évidemment, vous pouvez toujours effectuer cette mise à jour en OTA ou via iTunes.