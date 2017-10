L’iOS 11.1 bêta 2 est disponible pour les développeurs

Après l’arrivée de l’iOS 11 le 19 septembre dernier, suivi très rapidement des sorties des iOS 11.0.1 et iOS 11.0.2, même très occupé, Apple continue de penser à l’avenir en effectuant inlassablement son travail d’amélioration. La valse des versions bêtas recommence donc avec l’iOS 11.1 bêta 1 le 28 septembre dernier, et depuis hier soir, l’iOS 11.1 bêta 2.

Avant de commencer, il est toujours utile de rappeler que cet iOS 11.1 bêta 2, comme la bêta 1 et l’iOS 11 d’ailleurs, est compatible avec les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE et iPhone 5S, les iPad Pro 12.9 2G, iPad Pro 10.5, iPad 5, iPad Pro 9.7, iPad Pro 12.9, iPad Air 2 et iPad Air, les iPad Mini 4, iPad Mini 3 et iPad Mini 2, et enfin l’iPod Touch 6G.

Parlons maintenant de l’iOS 11.1 et de ses versions bêtas. Oui, n’ayant pas pris le temps de vous parler de la première bêta, je vais profiter de cette article concernant la seconde bêta pour rattraper mon retard. Voici donc les nouveautés les plus importantes de l’iOS 11.1 bêta 1 :

Animation différente pour le déverrouillage et pour afficher l’appareil photo sur l’écran de verrouillage

Nouvelle animation lors d’un clic sur une notification

La barre de suggestions du clavier qui maintenant suggère jusqu’à trois emojis (avant c’était un seul)

Plus de retour haptique quand on tape le mot de passe pour déverrouiller l’iPhone

Passons maintenant à l’iOS 11.1 bêta 2 qui pour le moment n’est guère plus généreux d’un point de vue nouveautés :