L’iOS 11.1 est disponible au téléchargement [liens directs]

Après pas moins de cinq versions bêtas, Apple s’est enfin décidé à rendre disponible la version finale de l’iOS 11.1 depuis hier. Cette version est bien évidemment compatible avec les iPhone, iPad et iPod Touch, et plus exactement les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE et iPhone 5S, les iPad Pro 12.9 2G, iPad Pro 10.5, iPad 5, iPad Pro 9.7, iPad Pro 12.9, iPad Air 2 et iPad Air, les iPad Mini 4, iPad Mini 3 et iPad Mini 2, et enfin l’iPod Touch 6G.

Bien évidemment, l’iPhone X n’a pas été oublié puisque ce dernier sera officiellement disponible le 3 novembre il me semble.

Cette version apporte son lot de nouveautés et voici d’ailleurs le changelog fourni par Apple qui vous donne pas mal d’informations :

Emoji Plus de 70 nouveaux Emoji, y compris des types d’aliments, des animaux, des créatures mythiques, des styles vestimentaires, des émoticônes plus expressives, des personnages neutres, et bien plus encore. Photos Corrige un problème pouvant entraîner le floutage de certaines photos.

Corrige un problème pouvant provoquer un ralentissement de l’animation des effets Live Photo.

Corrige un problème pouvant entraîner l’absence de certaines photos de l’album Personnes suite à une restauration depuis une sauvegarde iCloud.

Corrige un problème pouvant influer sur les performances lors du passage d’une capture d’écran à une autre par balayage. Accessibilité Améliore la prise en charge de la saisie en braille abrégé (Grade 2).

Améliore l’accès de VoiceOver aux fichiers PDF multipages.

Améliore les actions du rotor VoiceOver pour l’annonce des notifications entrantes.

Améliore le menu d’actions du rotor VoiceOver lors de la suppression d’une app du sélecteur d’app.

Corrige un problème empêchant l’affichage, chez certains utilisateurs, des caractères alternatifs lors de l’utilisation de VoiceOver avec la saisie tactile.

Corrige un problème entraînant systématiquement le retour du rotor VoiceOver à l’action par défaut dans Mail.

Corrige un problème empêchant le rotor VoiceOver de supprimer des messages. Autres améliorations et correctifs Rétablit la possibilité d’accéder au sélecteur d’app en appuyant sur le bord de l’écran avec 3D Touch.

Corrige un problème entraînant la réapparition sur l’écran verrouillé des notifications Mail effacées.

Corrige un problème empêchant le déplacement de données entre des apps gérées dans les environnements professionnels.

Corrige un problème provoquant des imprécisions dans les données de localisation avec certains accessoires GPS de tierce partie.

Corrige un problème entraînant l’affichage des réglages des notifications de rythme cardiaque dans l’app Apple Watch (1re génération).

Corrige un problème empêchant l’affichage des icônes d’apps dans les notifications sur l’Apple Watch.

Si vous souhaitez installer cette mise à jour, il vous suffit de procéder comme d’habitude. Vous pouvez vous rendre sur les pages dédiées sur UnSimpleClic, soit par firmware soit par appareil. Si vous préférez, vous pouvez toujours effectuer cette mise à jour en OTA ou via iTunes.