L’iOS 11.2 bêta 1 est disponible pour les développeurs

Je vous en parlais un peu plus tôt mais depuis hier soir, c’est à l’arrivée en version finale de l’iOS 11.1 après pas moins de 5 versions bêtas à laquelle nous avons eu droit. Mais lundi soir déjà, Apple avait fait parler de lui en mettant en ligne la 1ere version bêta de l’iOS 11.2.

Cette version, comme pour l’iOS 11.1, sera compatible avec les iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE et iPhone 5S, les iPad Pro 12.9 2G, iPad Pro 10.5, iPad 5, iPad Pro 9.7, iPad Pro 12.9, iPad Air 2 et iPad Air, les iPad Mini 4, iPad Mini 3 et iPad Mini 2, et enfin l’iPod Touch 6G.

Pour le moment donc, puisqu’il s’agit d’une version bêta, seuls les développeurs peuvent en bénéficier. Bien évidemment, si vous avez la chance de posséder d’un iDevice inscrit sur un tel compte, vous devriez également pouvoir télécharger cette mise à jour si l’envie vous en dit. Je ne sais pas si c’est déjà disponible, mais si vous êtes inscrit au programme bêta testeurs ouvert au public, vous pourrez également charger cette mise à jour.

Parlons maintenant des nouveautés et autres apports de cet iOS 11.2 :

Bug de la calculette : Oui, je ne vous en avais pas parlé mais un beau bug a été découvert avec la calculatrice. Celui-ci sera donc corrigé avec cet iOS 11.2. Fonds d’écran maintenant disponibles sur tous les appareils alors qu’ils ne l’étaient jusqu’alors que sur iPhone 8 Plus, iPhone 8 et iPhone X. Quelques Emojis ont été très légèrement modifiés.

Bon, je vous l’accorde, la liste n’est pas exceptionnelle. Mais sans doute que l’iOS 11.2 bêta 1 n’a pas encore livré tous ses secrets et je n’hésiterai pas à mettre à jour cet article si besoin.