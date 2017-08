L’iOS 11 bêta 3 est disponible pour les développeurs

Trois semaines après avoir proposé la bêta 2 de l’iOS 11, Apple a mis en ligne lundi soir l’iOS 11 bêta 3. Comme il s’agit d’une version majeure d’iOS qui sera proposée cet automne, la bonne nouvelle est qu’encore une fois, les nouveautés sont au rendez-vous.

Mais avant de commencer, si vous avez envie d’installer l’iOS 11 en bêta sur votre terminal, il faut savoir que tous les modèles ne sont malheureusement pas compatibles. En effet seuls les iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5S, les iPad Pro 12.9 2G, iPad Pro 12.9, iPad Pro 10.5, iPad Pro 9.7, iPad Air 2, iPad Air et iPad 5, les iPad Mini 4, iPad Mini 3 et iPad Mini 2, et enfin l’iPod Touch 6 peuvent en bénéficier.

Parlons maintenant des nouveautés. Je vous donne ici celles qui m’ont sauté au yeux ou que j’ai pu récupérer sur différents sites mais il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive :

Les geste 3D Touch sur certains fonctionnent correctement maintenant.

De nouvelles voix font leur apparition dans Siri

Sur iPad, la fermeture des applications dans le multitâches par le balayage vers le haut fait son grand retour.

Sur iPhone, de nouvelles animations font leur apparition à l’ouverture du multitâches.

Le passage d’Android à iOS pour les iPhone et iPad fonctionne maintenant normalement,

Jusqu’ici possible sur iOS 10, il est de nouveau possible d’ouvrir l’application Musique depuis le centre de contrôle.

Toutes les notifications s’affichent lors de l’activation du centre de contrôle. Sur les 2 premières versions bêtas, il fallait faire un balayage vers le haut pour afficher les notifications manquantes.

Si de votre côté vous relever d’autres changements, n’hésitez pas à le préciser dans mes commentaires. Je mettrai dans ce cas l’article à jour.